Dzień Matki 2021 - co warto obejrzeć na Netflixie i HBO GO?

Dzień matki to idealny dzień, który warto spędzić wspólnie całą rodziną. Z tego powodu podpowiadamy, jakie filmy warto obejrzeć na popularnych platformach VOD takich jak HBO GO i Netflix.

Spis treści

Dzień Matki to święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek mające na celu okazanie im miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. W Polsce to święto obchodzone jest dzisiaj, 26 maja, i z tej okazji rodzicielki obdarowywane są kwiatami i różnego rodzaju prezentami. Jednak nie tylko życzeniami i podarunkami człowiek żyje, warto więc ten dzień spędzić wspólnie przy posiłku, na spacerze lub ciesząc się rodzinną rozrywką. Z tego powodu postanowiliśmy zestawić kilka propozycji filmowych, które można obejrzeć właśnie w tym dniu. Na naszej liście znajdą się produkcje familijne idealne dla każdego członka rodziny, ale także tytuły kierowane raczej dla starszych odbiorców, w których rola matki jest tą kluczowa i znacząca dla fabuły.

Wonder Woman 1984 [film]

Jako pierwszą na liście umieściliśmy historię niezwykle twardej i niezależnej kobiety - tytułowej Wonder Woman. Akcja filmu dzieje się w 1984 roku, kiedy to los świata ponownie wisi na włosku. Nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku - erze napędzanej przez nieustające dążenie do posiadania wszystkiego. Chociaż główna bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce, nadal pozostaje w cieniu, opiekując się starożytnymi artefaktami i korzystając ze swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie anonimowo. Teraz jednak Diana będzie musiała wyjść z ukrycia i wykorzystać całą swoją mądrość, siłę oraz odwagę, aby ocalić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli. Produkcję można obejrzeć na serwisie HBO GO.

Reżyserka: Patty Jenkins

Patty Jenkins Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Akcja, Sci-Fi Rok produkcji: 2021

2021 Obsada: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Lilly Aspell, Amr Waked, Kristoffer Polaha

Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Lilly Aspell, Amr Waked, Kristoffer Polaha Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2020

2020 Kategoria wiekowa: 12+

Opowieść podręcznej [serial]

Drugą propozycją, która jest niezwykle ważna dla kobiet i matek we współczesnym świecie jest serial "Opowieść podręcznej". Oczywiście nie sposób przełknąć tę produkcję za jednym zamachem w jeden dzień, mimo wszystko kiedyś trzeba zacząć. Akcja produkcji dzieje się w Teokratycznej Republice Gilead, w alternatywnej rzeczywistości, gdzie głównym problemem świata nie jest głód, śmieci, czy katastrofa klimatyczna, a... brak dzieci. W świecie głównej bohaterki, to właśnie płodność jest największą wartością. Freda, która prowadzi nas przez całą historię, jest jedną z nielicznych płodnych kobiet, które w Gileadzie określa się podręcznymi. Kobieta mieszka u wysokiej rangi komandora i jego żony. Freda zmuszana jest do regularnego gwałtu, z nadzieją, że zajdzie w ciążę. Bunt nie wchodzi w grę, bo w kolonii karnej, do której by trafiła, czekać ją może tylko śmierć. Na dzień dzisiejszy serial składa się z czterech sezonów, z czego ostatni właśnie ma swoją premierę. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który jest poświęcony czwartemu sezonowi. "Opowieść podręcznej" dostępna jest w ramach szerokiej biblioteki HBO GO.

Twórca: Bruce Miller

Bruce Miller Scenariusz: Bruce Miller

Bruce Miller Obsada: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Max Minghella, O-T Fagbenle, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd

Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Max Minghella, O-T Fagbenle, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Dramat, Sci-Fi Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 18+

Mitchellowie kontra maszyny [film]

Czas na propozycję familijną, z której ucieszą się zarówno rodzice, jak i dzieci. "Mitchellowie kontra maszyny" to produkcja, która zaledwie dwa tygodnie temu miała swoją premierę, a i tak nadal utrzymuje się w ścisłej czołówce zainteresowania widzów Netflixa. Fabuła opowiada historię rodzinie Mitchell, w których wycieczce przeszkodził im... bunt maszyn. Teraz los ludzkości leży w rękach najbardziej zakręconej rodziny świata. "Mitchellowie kontra maszyny" opowiada o tym jak ważni są rodzice i relacje rodzinne.

Reżyser: Mike Rianda, Jeff Rowe

Mike Rianda, Jeff Rowe Scenariusz: Mike Rianda, Jeff Rowe

Mike Rianda, Jeff Rowe Obsada: Danny McBridge, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennet, John Legend, Chrissy Teigen, Blake Griffin, Conan O'Brien, Chahlyne Yi

Danny McBridge, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennet, John Legend, Chrissy Teigen, Blake Griffin, Conan O'Brien, Chahlyne Yi Gatunek: Familijny

Familijny Kategorie: Dziwaczny

Dziwaczny Kategoria wiekowa: 7+

Dom [film]

"Dom" to kolejna z propozycji dedykowanej dla całej rodziny. Ta komedia animowana została zrealizowana przez studio Dreamworks Animation, w którym powstały takie przeboje, jak "Shrek" i "Madagaskar". Fabuła opowiada o ekscentrycznym przybyszu z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem. Niestety, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją. "Dom" to świetna opowieść o tym, że kiedy bardzo zależy to wszystko jest możliwe - nawet znalezienie Mimamy. Tytuł dostępny jest na Netflixie.

Reżyser: Tim Johnson

Tim Johnson Gatunek: Animowany, Fantasy, Przygodowy

Animowany, Fantasy, Przygodowy Rok produkcji: 2015

2015 Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 7+

Enola Holmes [serial]

Kolej na propozycję, która jest humorystycznym ostrzeżeniem, dlaczego nie warto zostawiać dzieci. Oczywiście należy potraktować to z przymrużeniem oka, ale kto, jak nie mamy wiedzą najlepiej, że najmłodsi znajdą je wszędzie! Scenariusz do filmu „Enola Holmes” w reżyserii Harry’ego Bradbeera napisany został przez Jacka Thorna na podstawie serii powieści o tym samym tytule pióra Nancy Springer. Fabuła produkcji dzieje się w roku 1884 w Anglii, kiedy świat stoi u progu wielkich zmian społecznych. Tytułowa bohaterka w dniu swoich szesnastych urodzin orientuje się, że została opuszczona przez matkę. W ramach prezentu urodzinowego dziewczyna otrzymuje pozornie dziwne i niezwiązane ze sobą podarunki. Po zniknięciu matki, Enola trafia pod opiekę swoich dwóch braci: Sherlocka Holmsa oraz Mycrofta Holmsa. Nie mogąc zając się w pełni wychowywaniem siostry postanawiają umieścić ją w szkole z internatem dla dam, jednak ta postanawia uciec i za wszelką cenę odnaleźć matkę. Warto zaznaczyć, że przedstawiciele Netflixa zapowiedzieli już kontynuację serialu, o czym możecie przeczytać tutaj.

Reżyser: Harry Bradbeer

Harry Bradbeer Scenariusz: Jack Thorne

Jack Thorne Obsada: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Louis Partidge, Burn Gorman, Adeel Akhtar, Susan Wokoma, Frances de la Tour, Fiona Shaw

Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Louis Partidge, Burn Gorman, Adeel Akhtar, Susan Wokoma, Frances de la Tour, Fiona Shaw Gatunek: Kryminał, Akcja

Kryminał, Akcja Kategorie: Błyskotliwy, Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Błyskotliwy, Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

Czego nauczyła mnie ośmiornica [film]

"Czego nauczyła mnie ośmiornica" to propozycja zupełnie niezwiązana z rolą matki jako tako, jednak jest idealnym tytułem na spokojny seans wieczorny. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to jeden z filmów wyróżnionych wygraną Oskara w tym roku, a przy tym jest dostępny do obejrzenia w ramach subskrypcji Netflixa. Fabuła opowiada historię nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata.

Reżyseria: Pippa Ehrlich, James Reed

Pippa Ehrlich, James Reed Scenariusz: Pippa Ehrlich, James Reed

Pippa Ehrlich, James Reed Obsada: Craig Foster, Tom Foster

Craig Foster, Tom Foster Gatunek: Dokumentalny, Przyrodniczy

Dokumentalny, Przyrodniczy Kraj produkcji: RPA

RPA Kategoria wiekowa: 7+

El Dorado [film]

"El Dorado" to komedia animowana, którą z pewnością pamiętają milenialsi i u niejednego z nich wywołuje miłe wspomnienia. Fabuła opowiada o dwóch drobnych oszustach, którzy kantując zdobywają mapę do legendarnego El Dorado - czyli krainy złotem płynącej. Kiedy jednak docierają do legendarnego miejsca, sprawy przestają toczyć się po ich myśli. Dla okolicznych mieszkańców stają się Bogami, a mężczyźni korzystając ze swoich wpływów zaczynają zmieniać struktury społeczne. Film można obejrzeć na Netflixie.

Reżyser: Bibo Bergeron, Don Paul

Bibo Bergeron, Don Paul Scenariusz: Ted Elliott, Terry Rossio

Ted Elliott, Terry Rossio Obsada: Kenneth Branagh, Kevin Kline, Rosie perez, Elton John, Frank Welker, Edward James Olmos, Jim Cummings, Tobin Bell, Duncan Marjoribanks, Armand Assante

Kenneth Branagh, Kevin Kline, Rosie perez, Elton John, Frank Welker, Edward James Olmos, Jim Cummings, Tobin Bell, Duncan Marjoribanks, Armand Assante Gatunek: Komedia, Familijny

Komedia, Familijny Kategoria wiekowa: 7+

Zaplątani [film]

Bycie matką to naprawdę trudna rola - szczególnie, gdy jesteś rodzicem porwanego przez siebie charakternego dziecka z magicznymi włosami z nieziemską mocą... "Zaplątani" to absolutny hit Disneya wśród najmłodszych, który podbija serce niejednego widza wzruszającą historią i wspaniałą oprawą wizualną. Fabuła opowiada o połączeniu sił młodego awanturnika Flynna Ridera oraz księżniczki Roszpunki, którzy wchodzą w układ korzystny dla nich obojga. Z czasem okazuje się, że przypadkowa, niezwykła przygoda ma konsekwencje, których nikt by się nie spodziewał. Animacja dostępna jest do obejrzenia na HBO GO.

Reżyseria: Nathan Greno, Byron Howard

Nathan Greno, Byron Howard Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2010

2010 Kategoria wiekowa: 7+

Dzień na tak [film]

Kolej na propozycję dla rodziny ze starszymi dziećmi. Młodsze pokolenie z pewnością zainteresuje film, w którym rodzice zamiast "nie" odpowiadają na wszystko "tak". Bohaterowie "Dzień na tak" szybko orientują się, że rodzica nagle zachowują się dziwnie. Postanawiają więc sprawdzić granice rodziców, którzy raz w życiu angażują się nawet w najbardziej szalone pomysły. Film dostępny jest na platformie Netflix.

Reżyser: Miguel Arteta

Miguel Arteta Scenariusz: Justin Malen

Justin Malen Gatunek: Familijny, Komedia

Familijny, Komedia Kategorie: Zwariowany, Pogodny

Zwariowany, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: bez ograniczeń

Zwierzogród [film]

"Zwierzogród" to propozycja teoretycznie dla maluchów, jednak zaręczam, że świetnie będą się przy niej bawić także starsze dzieci i rodzice. Historia opowiada o tytułowej metropolii, którą zamieszkują wszystkie zwierzęta świata. Znajdziemy tam zarówno gatunki wszelkiej maści, bo Zwierzogód to miasto, w którym w zgodzie żyją zarówno drapieżniki jak i ich ofiary. Pewnego dnia do metropolii przyjeżdża młoda i pełna marzeń policjantka Judy Hops, która chce zmienić świat na lepsze, aż pewnego dnia na jej drodze staje szczwany lis, Nick Bajer. Ich współpraca okazuje się kluczowa do rozwiązania zagadki tajemniczych zniknięć... Film dostępny jest na platformie HBO GO.