Dzień Matki 2023 - czytnik Kindle to nasz pomysł na naprawdę praktyczny prezent

Kogo chcesz obdarować czytnikiem Kindle? To bardzo uniwersalny prezent, z którego ucieszy się nie tylko zapalony książkoholik. Na Dzień Matki sprawdzi się w sam raz!

Kindle to nowoczesne urządzenia, pozwalające na umieszczenie wielu książek w jednym miejscu tak, by wygodnie móc zabierać je np. w podróż. To także oszczędność miejsca w domu, bowiem całą biblioteczkę pomieści jeden czytnik. To niezwykle praktyczne sprzęty, które mogą okazać się super pomysłem na prezent dla bliskiej osoby, dlatego też przed nadchodzącym Dniem Matki, warto przejrzeć ofertę. Jeśli nie macie lepszego pomysłu, to może okazać się strzałem w dziesiątkę. Poniżej znajdziecie produkty wraz z najlepszymi ceny w sklepach z elektroniką.

Amazon Kindle Oasis 3

Przekątna ekranu: 7"

Pamięć wbudowana: 8 GB

Rozdzielczość ekranu: 1680 x 1264 pikseli

Wyświetlacz E-Ink: Tak

Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi

Standardy obsługiwanego tekstu: AZW, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC

Podświetlenie: Tak

Czytnik kart pamięci: Nie

Złącza: USB, wyjście słuchawkowe, czytnik kart pamięci

Rozmiar (W x S x G): 8,3 x 14,1 x 15,9 cm

Kindle Paperwhite 5

Przekątna ekranu: 6,8"

Pamięć wbudowana: 8 GB

Rozdzielczość ekranu: 1430 x 1080 pikseli

Wyświetlacz E-Ink: Tak

Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi

Standardy obsługiwanego tekstu: AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, TXT

Podświetlenie: Tak

Czytnik kart pamięci: Nie

Złącza: USB, wyjście słuchawkowe, czytnik kart pamięci

Rozmiar (W x S x G): 17,4 x 12,5 x 8 cm

Czytnik E-Booków AMAZON Kindle Paperwhite 4

Przekątna ekranu: 6"

Pamięć wbudowana: 8 GB

Rozdzielczość ekranu: 1448 x 1072 pikseli

Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi

Standardy obsługiwanego tekstu: AZW, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT

Czytnik kart pamięci: Nie

Złącze USB: microUSB

Wyjście słuchawkowe: Nie

Amazon Kindle 11

Przekątna ekranu: 6"

Pamięć wbudowana: 16 GB

Rozdzielczość ekranu: 1448 x 1072 pikseli

Wyświetlacz E-Ink: Nie

Komunikacja: Wi-Fi

Standardy obsługiwanego tekstu: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT

Podświetlenie: Tak

Czytnik kart pamięci: Nie

Złącza: USB, wyjście słuchawkowe, czytnik kart pamięci

Rozmiar: 15,78 x 10,86 x 0,8

