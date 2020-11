Dzień Singla. Globalny Festiwal Zakupów w AliExpress - najciekawsze oferty

Na AliExppress właśnie rozpoczął się międzynarodowy dzień wyprzedaży z okazji Dnia Singla. Z jakich promocji możemy skorzystać?

Globalny Festiwal Zakupów, który odbywa się na AliExpress 11 listopada to czas największych wyprzedaży w roku. W związku z tym wiele produktów zostało przecenionych - obniżki sięgają 70%. To dobry moment, aby zrobić przedświąteczne zakupy, tym bardziej, że dostawy do Polski mają być przyśpieszone. Nowe i ulepszone połączenia lotnicze między Polską a Chinami sprawiły, że średni czas dostawy znacznie się skrócił - wybrane towary mają docierać do polskich konsumentów już w przeciągu 10 dni roboczych. Jak zaznacza Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią:

Podczas Festiwalu Zakupów 11.11 polscy konsumenci będą mogli dodatkowo skorzystać z szybkiej 3-dniowej dostawy wybranych produktów, które będą wysyłane bezpośrednio do Polski

Dostawy podczas Festiwalu Zakupów 11.11 są realizowane przez Alibaba Group Cainiao Smart Logistics Network we współpracy z lokalnymi partnerami - Pocztą Polską, InPost i DHL.

Najciekawsze oferty:

Obserwujcie również promocje na Amazon w związku z nadchodzącym Black Friday 2020.