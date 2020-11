Dzień Singla w x-kom - najciekawsze promocje i rabaty

Singles' Day 2020 właśnie się rozpoczął. Sprawdź, jakie promocje przygotowano na Festiwal Zakupów 2020 w x-kom.

Można uznać, że Singles' Day to chiński odpowiednik Black Friday. Święto zakupów obchodzone jest 11 listopada i obfituje w specjalne promocje, które trwają zazwyczaj przez jeden dzień. W związku z tym wydarzeniem, w sklepie x-kom znajdziemy wiele produktów w obniżonych cenach. To idealna okazja, by kupić świąteczne prezenty dla swoich bliskich, w atrakcyjnych cenach.

W ramach Festiwalu Zakupów dostępne będą także specjalne kody rabatowe umożliwiające tańszy zakup wybranych produktów.

Promocja trwa przez cały dzień do godziny 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Uwaga! Jedna osoba może kupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Najciekawsze promocje:

Kody rabatowe

Z okazji Dnia Singla w sklepie x-kom można również skorzystać z kodów rabatowych - będą one aktywne o godzinie 11:11.

Jak aktywować kod rabatowy x-kom na 30 zł zniżki:

Dodaj do koszyka produkty z oferty x-kom.pl/ (z wyłączeniem kategorii abonamenty, prePaid do konsol) o łącznej wartości minimum 300 zł, Aktywuj kod rabatowy: singles-day-2020, Dokończ składanie zamówienia.

