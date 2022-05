Dzień Star Wars - najlepsze promocje na gry na PS4, PS5, Xbox i PC

Dzisiaj swoje święto mają wszyscy fani Gwiezdnych wojen. Jak co roku, 4 maja wypada bowiem Dzień Star Wars. Z tej okazji czeka na nas mnóstwo niespodzianek, wydarzeń, ale przede wszystkim promocji na najlepsze gry z Gwiezdnych wojen na PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. May the 4th Be With You!

Dzień Star Wars przypada 4 maja. Z tej okazji czeka na nas mnóstwo okazji i promocji. (fot. Disney)