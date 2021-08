Dzień Windowsa - eksperci ostrzegają przed starszymi systemami

Choć Windows 10 wciąż dominuje na świecie, a jego następca jest już w drodze, wciąż wiele osób korzysta ze starszych wersji systemu, narażając się na poważne niebezpieczeństwa. Dlaczego?

Systemy operacyjne Microsoftu są na rynku od lat 80-tych i jak wiemy, szybko podbiły świat. Chociaż wkrótce nastąpi premiera Windows 11,w dalszym ciągu wiele osób korzysta ze starszych wersji, a zwłaszcza z Windows 7. Jak podają eksperci z ESET, pod koniec ub. roku pod jego kontrolą działało ok. 100 mln stacji roboczych na świecie. Biorąc pod uwagę, że nie jest on już wspierany przez producenta, wszystkie są zagrożone.

Przez lata na rynku dominował Windows XP, potem jego rolę przejął Windows 7 - trzy lata po premierze sprzedało się ponad 630 mln jego licencji. Od stycznia 2020 roku nie jest wspierany, co oznacza brak łatek mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Wśród liczby wspomnianych 100 mln stacji roboczych znajdują się zarówno maszyny prywatne, jak i służbowe, działające m.in. w placówkach edukacyjnych i administracji publicznej. Niechęć do zmiany bierze się stąd, że ludzie nie mają ochoty uczyć się od nowa obsługi systemu - wolą zostać przy tym, co znają.

Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET, ostrzega:

Brak wsparcia to przede wszystkim koniec aktualizacji systemu, a co za tym idzie, większe ryzyko ataku ze strony cyberprzestępców, którym znacznie łatwiej sforsować przestarzały system operacyjny. Oczywiście można starać się poprawiać poziom zabezpieczeń, wykupując dodatkową ochronę. Jednak brak pełnej kompatybilności z najnowszymi programami ochronnymi będzie wiązał się z niekompletnością zabezpieczeń i znacznie większym ryzykiem infekcji złośliwymi programami

Warto pamiętać także o tym, że twórcy programów i gier przestają tworzyć sterowniki dla starszych systemów operacyjnych, co powoduje, że korzystanie z komputera będzie coraz bardziej ograniczone. Użytkownicy Windows 10 mają jeszcze dużo czasu, ponieważ zakończenie wsparcia tego systemu zostało zaplanowane na 2025 rok. Po tym terminie aktualizacje bezpieczeństwa mają nadal się ukazywać.

