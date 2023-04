Dzień Ziemi 2023 w Lidlu. W ofercie dostępne są eko urządzenia AGD

Wiedzieliście, że w Lidlu znajdziemy urządzenia, które składają się z plastiku pochodzącego z recyklingu? Zobaczcie, co to za sprzęty.

22 kwietnia obchodzić będziemy Światowy Dzień Ziemi, ale już dzisiaj warto zastanowić się nad tym, jak istotnym problemem jest zanieczyszczenie naszego środowiska odpadami z tworzyw sztucznych. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli:

Każdego roku do oceanów trafia od 6 do prawie 15 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych – taką ilością można załadować ponad 1,8 mln ciężarówek. Równocześnie odkrywane są coraz to nowe źródła przenikania tworzyw sztucznych do środowiska, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla niego samego, jak i zdrowia ludzkiego. (...) Najnowsze obserwacje wskazują również na obecność mikroplastiku w otaczającym powietrzu, wodzie deszczowej, wodzie pitnej, niektórych produktach spożywczych, a nawet w ludzkiej krwi.

Aby temu zapobiec, konieczne jest ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych oraz uświadamianie społeczeństwa, jak ogromny jest to problem i jakie rozwiązania można zastosować w celu zmniejszenia zanieczyszczeń. Do takich działań dołącza Lidl Polska

Lidl Polska podejmuje takie działania i realizuje międzynarodową strategię REset Plastic oraz przyjęte zobowiązania, w ramach których dąży:

aby 100% opakowań marek własnych Lidla maksymalnie nadawało się do recyklingu do 2025 r.;

do 20% mniej zużycia plastiku do 2025 r. (zobowiązanie to dotyczy opakowań jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek Lidl);

średnio 25% wykorzystania recyklatu w plastikowych opakowaniach produktów marek własnych.

Oprócz tego, w ofercie sklepu coraz częściej pojawiają się produkty ekologiczne, w tym również urządzenia AGD składające się nawet w 95% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Co istotne, cały proces przetwarzania odpadów i produkcji odbywa się w Europie, a to z kolei wpływa na wyższą jakość.

Ekologiczne AGD

W najnowsze ofercie Lidla pojawiło się kilka ciekawych urządzeń, które sprawdzą się przede wszystkim w kuchni. Warto zwrócić uwagę na:

Blender ręczny Greener recycle SSMR 600 A1

Blender ten został wykonany w 49% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, a zawartość surowców wtórnych została odpowiednio przebadana przez Kunststoff-Institut Lüdenscheid. Co ważne, pod odpowiednim zutylizowaniu produkt ten ponownie może zostać poddany recyklingowi.

Urządzenie nadaje się do miksowania, przecierania oraz siekania. Do dyspozycji mamy 5 stopni prędkości oraz tryb Turbo do mieszania pulsacyjnego. Blender gwarantuje moc 600 W. W zestawie znajdziemy pojemnik z miarką - jego pojemność całkowita to 900 ml.

Blender kosztuje w Lidlu jedynie 99 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU. Dostępny także w sklepach stacjonarnych.

Blender kielichowy Greener recycle SSMGR 600 A1

Innym sprzętem z tej serii jest blender kielichowy, w którego składzie znajdziemy 56% plastiku pochodzącego z recyklingu. Nadaje się do przygotowywania kotajli, zup czy kruszenia lodu. Został wyposażony w szklany kielich o pojemności 1,75 l. Użytkownik ma do dyspozycji 5 stopni prędkości oraz funkcję mieszania pulsacyjnego. Całkowita moc blendera to 600 W.

Urządzenie jest dostępne za 269 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU.

Toster Greener recycle STKR 815 A1 / SOTKR 815 A1

W tym przypadku, produkt składa się aż w 78% z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Toster pozwala na pieczenie o różnym stopniu przyrumienienia (6 stopni), jednoczesne rozmrażanie i pieczenie, a także podgrzewanie bez dodatkowego przyrumienienia. W zestawie znajdziemy specjalną przystawkę, która sprawdzi się do pieczenia bułek, a także tackę na okruchy. Maksymalna moc urządzenia wynosi 815 W.

Toster kosztuje 139 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU.

