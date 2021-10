Dzień aktualizacji Apple - nowy iOS, macOS, watchOS i iPadOS

Już dziś na rynku pojawi się iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 oraz zupełnie nowy macOS 12 Monterey. O której godzinie pobierzemy nowe systemy?

W poniedziałek - 25 października 2021 roku - Apple wprowadzi na rynek aktualizacje swoich systemów operacyjnych. Mowa o nowych wersjach przyrostowych, które zaoferują dodatkowe funkcje. W przypadku systemów na urządzenia mobilne chodzi o aktywację rozwiązań, które pierwotnie miały trafić do iOS 15. Oznacza to, że po aktualizacji do iOS/iPadOS 15.1 skorzystamy z Share Play oraz nagrywania w ProRes. Posiadacze komputerów Mac po wyjątkowo długim oczekiwaniu będą w stanie zainstalować zupełnie nowy system operacyjny macOS Monterey.

Aktualizacja urządzeń Apple już dziś! Źródło: apple.com

Nadal nie wszystkie funkcje nowego macOS będą dostępne od razu po aktualizacji. Apple nadal pracuje nad flagowym rozwiązaniem - Universal Control. Pozwala ono sterować kilkoma urządzeniami Apple z wykorzystaniem jednej myszy i klawiatury.

Apple datę premiery nowych systemów operacyjnych zdradziło na konferencji Apple Unlashed.

iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 oraz macOS 12 Monterey zostaną udostępnione dziś - 25 października 2021 roku o godzinie 19:00 czasu lokalnego w Polsce. Oprogramowanie trafi na wszystkie kompatybilne urządzenia w tym samym czasie. Przez pierwsze kilka godzin mogą być problemy z pobraniem aktualizacji wywołane przeciążeniem serwerów.