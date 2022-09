Nadal zastanawiasz się co sprezentować sympatii z okazji nadchodzącego Dnia Chłopaka? Oto prezenty mieszczące się w budżecie 100, 200 i 300 złotych, które ucieszą niezależnie od wieku!

Od 1999 roku oficjalnie obchodzimy Dzień Chłopaka, przypadający na 30 września. Wyczekiwane święto tuż, tuż, a czasu na przygotowanie niespodzianki coraz mniej. Jeśli chcesz sprawić swojej sympatii prezent, a nadal nie wiesz na co się zdecydować - w poniższym zestawieniu postaramy się rozwiać twoje wątpliwości (nawet z ograniczonym budżetem). Oto pozycje do 100, 200 i 300 złotych, które nie zrujnują twojego budżetu, a wywołają wiele uśmiechu!

Dzień chłopaka 2022 - prezenty do 100, 200 i 300 złotych

Smartwatch XIAOMI Redmi Watch 2 Lite

Smartwatch jest dość uniwersalnym prezentem - któż z nas nie korzysta na co dzień ze smartfona? Model od Xiaomi umożliwia dokonywanie pomiarów życiowych, a w tym monitoring tętna, saturację oraz pracę serca (Redmi Watch 2 Lite posiada sensor PPG). Zegarek sprawdzi się również u zapalonych sportowców - umożliwia korzystanie ze 100 trybów fitness oraz 17 profesjonalnych. System nawigacji oparty na GPS, GLONASS, Galileo i BDS pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa.

Zobacz również:

JBL Wave 200 TWS

Znajdzie się coś również dla melomanów, którzy nie mogą rozstać się z ulubioną muzyką ani na moment. Bezprzewodowe słuchawki od szanowanej marki JBL są świetnym rozwiązaniem podczas treningu, biegania i nie tylko. Jest to również okazja do wsłuchiwania się w podcasty lub audiobooki. Gadżet łączy się ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth 5.0, oferując czysty dźwięk z odpowiednią dawką basu. Dynamika określana przez producenta wynosi aż 108 dB.

Mysz LOGITECH G502 Hero

Tę propozycję dedykujemy każdemu, kto lubuje się w grach lub spędza długie godziny przed ekranem monitora. Dobra mysz to podstawa, a optyczna wersja z rozdzielczością 25600 dpi zdecydowanie należycie spełni swoją funkcję. Model G502 Hero posiada jedenaście programowalnych przycisków, a szybkość reakcji wynosi aż 400 IPS. Dzięki panelowi świetlnemu, gracz może modyfikować barwę i efekt wedle własnych preferencji.

Smartband HUAWEI Band 7

Jeśli chłopak, którego chcesz sprawić prezent uwielbia sport, a przy tym nie zamierza rezygnować z technologii - warto pomyśleć o smartbandzie. Huawei przedstawia model wyposażony w akcelerometr, pulsoksymetr oraz żyroskop. Poza monitorowaniem parametrów zdrowia, umożliwia korzystanie z różnorodnych trybów sportowych spośród wielu dziedzin sportu. Band 7 wyświetla również najnowsze powiadomienia z aplikacji, pozwala sterować muzyką i lokalizować smartfona.

HYKKER głośnik Bluetooth

Jeśli fan muzyki nie przepada za rozwiązaniem w postaci słuchawek, warto rozważyć zakup bezprzewodowego głośnika. HYKKER może towarzyszyć zarówno podczas wyjazdów, jak i prac w przydomowym garażu - jest kompaktowy i lekki. Zastosowanie baterii o pojemności 1200 mAh pozwala na słuchanie ulubionych playlist nawet przez 5 godzin. Łączność odbywa się poprzez sparowanie smartfona z głośnikiem dzięki Bluetooth 5.0. Aby umożliwić dopasowanie do wielu typów urządzeń, posiada wejście na mini jack 3,5mm, micro USB oraz klasyczne USB.

Produkt jest dostępny w sklepie Biedronka Home, w cenie 59,90 zł. Głośnik znajdziesz pod tym linkiem.

Gra na PC Cyberpunk 2077

Ten wybór zrozumieją zarówno gracze, jak ich bliscy. Choć dobór gry bywa trudny, Cyberpunk 2077 jest na ten moment dość popularnym wyborem - mimo, że od premiery mijają blisko 2 lata. Z pewnością pozycja spodoba się fanom akcji, przygody i RPG. Gra jest dostępna zarówno na PC, jak i kilka wersji konsol.

TRONIC Powerbank 10 000 mAh

Jeśli nie do końca wiesz, co może ucieszyć bliskiego - postaw na praktyczny prezent. Wśród propozycji nie sposób pominąć gadżetu, jakim jest powerbank. Niemal niezbędny, przydatny i niezależny od preferencji oraz zainteresowań. Powyższy model oferuje aż 10000 mAh pojemności, co powinno wystarczyć na około 2-3 ładowania, w zależności od użytkowanego smartfona. O stanie ładowania informują LEDowe diody. Powerbank posiada funkcję Smart Fast Charge.

Produkt jest dostępny w sklepie internetowym Lidla, w cenie 59,90 złotych. Znajdziesz go pod tym linkiem.

Pamiętaj, że Dzień Chłopaka już 30 września - przy zamówieniach internetowych, należy zostawić pewien margines czasowy związany z ewentualną dostawą. Jeśli zamówisz prezent zbyt późno, może dotrzeć do Ciebie tuż po terminie.

Może zainteresować Cię: RTV Euro AGD: Kup teraz, zacznij płacić raty 0% od czerwca 2023 - przegląd najciekawszych ofert.