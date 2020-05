Dzień premier - Huawei MatePad T8 oraz dwa smartfony oficjalnie

Huawei zaprezentował właśnie trzy przystępne cenowo urządzenia mobilne. Czego możemy się po nich spodziewać?

Huawei zaprezentował właśnie na rynku europejski trzy nowe, przystępne cenowo urządzenia. Co ciekawe globalna premiera odbyła się w Rumunii.

Chińczycy zaprezentowali tablet MatePad T8 oraz dwa smartfony z rodziny Huawei Y - Y6p oraz Y5p. Przypominamy, że zaledwie kilka godzin temu w Jordanii zaprezentowano trzeciego smartfona - Huawei Y8s.

Źródło: gizchina.com

Huawei Y6p to smartfon z ekranem o przekątnej 6,3 cala z niewielkim wycięciem w kształcie kropli wody. Wyświetlacz charakteryzuje się rozdzielczością HD+ 1600 x 720 pikseli. Z przodu umieszczono kamerkę do selfie o rozdzielczości 8 MP. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty - 13 MP matrycę główną, 5 MP aparat ultra szerokokątny oraz 2 MP czujnik głębi. Co ciekawe droższy model Y8p posiada nie oferuje obiektywu ultra szerokokątnego.

Huawei Y6p napędzany jest przez procesor MediaTek Helio P22, który do pomocy ma 3 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. W środku znalazło się również miejsce dla sporej baterii o pojemności 5000 mAh. Urządzenie dostarczane jest z systemem operacyjnym Android 10 oraz EMUI 10. Niestety zabrakło usług Google. Zamiast nich preinstalowano Huawei Mobile Services.

Huawei Y5p to jeszcze tańszy model, który wyglądem plecków przypomina nieco droższego P40 Lite. Co ciekawe urządzenie to posiada ekran ze sporymi ramkami. Producent zastosował panel o przekątnej 5,45 cala. W środku znajdziemy procesor Helio P22 oraz zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej i 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Również ten smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 bez dostępu do usług Google.

Huawei Y5p sprzedawany będzie za 125 Euro.

Chińczycy zaprezentowali również nowy tablet. MediaPad T8 to przystępne cenowo urządzenie wyposażone w 8 calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD 1280 x 800 pikseli. W środku znajdziemy mocno przestarzały procesor MediaTek MTK8768. Bazowa wersja zaoferuje zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej oraz 16 GB wbudowanej pamięci masowej. MediaPad T8 również pracuje pod kontrolą Androida 10 z EMUI 10.1 bez dostępu do usług Google.

