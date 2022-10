Dzień wolny – 1 listopada 2022: czy sklepy i dyskonty będą otwarte? [31.10.2022]

Czy w długi weekend związany ze świętem Wszystkich Świętych sklepy są otwarte? Sprawdź godziny otwarcia sklepów 1 listopada 2022 roku. Czy dziś sklepy otwarte normalnie?

Przypominamy, że 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych sklepy i dyskonty są nieczynne. Otwarte mogą być jedynie małe sklepy, w których za kasą staną właściciele. Sprawdź, do której godziny otwarty jest wybrany sklep w długi weekend 2022, a w szczególności we wtorek, 1 listopada!

Żabka

Dzień wolny: Wszystkich Świętych 2022 - 31 października sklepy będą otwarte zgodnie ze stałym harmonogramem – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 1 listopada będą otwarte tylko wybrane sklepy - w zmienionych porach. Mogą one różnić się w zależności od lokalizacji.

Lidl

Dzień wolny: Wszystkich Świętych 2022: - 31 października sklepy sieci Lidl będą otwarte zgodnie ze stałym harmonogramem – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 1 listopada sklepy będą zamknięte.

Biedronka

Dzień wolny: Wszystkich Świętych 2022 - 31 października sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godz. 22:00, a niektóre placówki do 23:00 lub dłużej – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 1 listopada sklepy będą zamknięte.

Kaufland

Dzień wolny: Wszystkich Świętych 2022 - 31 października sklepy sieci Kaufland będą otwarte w stałych porach – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj tutaj. W dniu 1 listopada sklepy będą zamknięte.

Netto

Dzień wolny: Wszystkich Świętych 2022 - 31 października sklepy sieci Netto będą otwarte jak zawsze – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 1 listopada sklepy będą zamknięte.

Carrefour

Dzień wolny: Wszystkich Świętych 2022 - 31 października sklepy sieci Carrefour będą otwarte zgodnie z godzinami otwarcia danej placówki lub galerii handlowej – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 1 listopada sklepy będą zamknięte.

Auchan

Dzień wolny: Wszystkich Świętych 2022 – 31 października sklepy sieci Auchan będą otwarte zgodnie ze stałym harmonogramem – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 1 listopada sklepy będą zamknięte.

Intermarche

Dzień wolny: Wszystkich Świętych 2022 - 31 października sklepy sieci Intermarche będą otwarte w stałych przedziałach czasowych – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 1 listopada sklepy będą zamknięte.

Aldi

Dzień wolny: Wszystkich Świętych 2022 - 31 października sklepy sieci Aldi będą otwarte jak zawsze – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 1 listopada sklepy będą zamknięte.

Stokrotka

Dzień wolny: Wszystkich Świętych 2022 - 31 października sklepy sieci Stokrotka będą otwarte zgodnie ze stałym harmonogramem – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 1 listopada sklepy będą zamknięte.

