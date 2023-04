Dzień wolny – Wielkanoc, 9 kwietnia 2023: czy sklepy i dyskonty będą otwarte? [04.04.2023]

Czy w Wielkanoc sklepy są otwarte? Sprawdź godziny otwarcia sklepów 9 kwietnia 2023 roku. Czy w Święta Wielkanocne sklepy są otwarte normalnie?

Przypominamy, że 9 kwietnia 2023, czyli w Wielkanoc sklepy i dyskonty są nieczynne. Otwarte mogą być jedynie małe sklepy, w których za kasą staną właściciele. Sprawdź, do której godziny otwarty jest wybrany sklep w nadchodzące święta, a w szczególności w Wielką Sobotę, 8 kwietnia!

Żabka

Dzień wolny: Wielkanoc - w Wielką Sobotę, 8 kwietnia sklepy będą otwarte nie dłużej niż do 14:00, jednak decyzję o wydłużeniu tych godzin zadecyduje właściciel – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 9 kwietnia będą otwarte tylko wybrane sklepy - w zmienionych porach. Mogą one różnić się w zależności od lokalizacji.

Lidl

Dzień wolny: Wielkanoc - w Wielką Sobotę, 8 kwietnia sklepy sieci Lidl będą otwarte do godziny 13:00 – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 9 kwietnia sklepy będą zamknięte.

Biedronka

Dzień wolny: Wielkanoc - w Wielką Sobotę, 8 kwietnia sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godziny 13:00 – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 9 kwietnia sklepy będą zamknięte.

Uwaga! W Wielkim Tygodniu, od poniedziałku, 3 kwietnia ponad 2500 sklepów będzie czynnych od godziny 6:00 co najmniej do godziny 23:00. A od środy, 5 kwietnia liczba sklepów, które będą otwarte co najmniej do godziny 23:00, zwiększy się do prawie 3000.

Kaufland

Dzień wolny: Wielkanoc - w Wielką Sobotę, 8 kwietnia sklepy sieci Kaufland będą otwarte do godziny 13:00 – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj tutaj. W dniu 9 kwietnia sklepy będą zamknięte.

Netto

Dzień wolny: Wielkanoc - w Wielką Sobotę, 8 kwietnia sklepy sieci Netto będą otwarte do godziny 13:00 – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 9 kwietnia sklepy będą zamknięte.

Carrefour

Dzień wolny: Wielkanoc - w Wielką Sobotę, 8 kwietnia sklepy sieci Carrefour będą otwarte do godziny 13:00 – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 9 kwietnia sklepy będą zamknięte.

Auchan

Dzień wolny: Wielkanoc – w Wielką Sobotę, 8 kwietnia sklepy sieci Auchan będą otwarte do godziny 13:00 – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 9 kwietnia sklepy będą zamknięte.

Intermarche

Dzień wolny: Wielkanoc - w Wielką Sobotę, 8 kwietnia sklepy sieci Intermarche będą otwarte do godziny 13:30– szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 9 kwietnia sklepy będą zamknięte.

Aldi

Dzień wolny: Trzech Króli 2023 - w Wielką Sobotę, 8 kwietnia sklepy sieci Aldi będą otwarte do godziny 13:00 – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 9 kwietnia sklepy będą zamknięte.

Stokrotka

Dzień wolny: Wielkanoc - w Wielką Sobotę, 8 kwietnia sklepy sieci Stokrotka będą otwarte do godziny 13:00 – szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych sklepów znajdziesz tutaj. W dniu 9 kwietnia sklepy będą zamknięte.

