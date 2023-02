Dziewczyna i kosmonauta – kiedy premiera polskiego science-fiction od Netflixa? Czy ten serial może się udać?

Netflix nie ustaje w dofinansowywaniu rodzimych projektów i już wkrótce dzięki kooperacji streamingowego giganta i polskich twórców obejrzymy nowy serial science-fiction. Dziewczyna i kosmonauta opowie o miłości i podróżach kosmicznych, a my postanowiliśmy zebrać wszystkie informacje o produkcji.

Dziewczyna i kosmonauta – najważniejsze informacje

Tytuł: Dziewczyna i kosmonauta

Dziewczyna i kosmonauta Twórcy: Bartek Prokopowicz

Bartek Prokopowicz Gatunek: science-fiction

science-fiction Liczba sezonów: 1

1 Premiera: 2023

2023 Kraj produkcji: Polska

Nowy polski serial Netflixa to współczesny romans osadzony w konwencji science-fiction. Opowiada on historię trójkąta miłosnego pomiędzy Martą (Vanessa Aleksander), a dwoma pilotami F-16 – Bogdanem (Jakub Sasak) i Nikodemem (Jędrzej Hycnar). Akcja serialu rozgrywa się na dwóch planach czasowych. W roku 2022 piloci jednocześnie rywalizują o względy dziewczyny i szansę na lot w kosmos. W kosmiczną podróż wyrusza Niko, jednak misja nie idzie zgodnie z planem i mężczyzna wraca na Ziemię dopiero po 30 latach – mimo to, nie widać po nim upływu czasu. Przez ten czas Marta (Magdalena Cielecka) związała się z Bogdanem (Andrzej Chyra), jednak powrót Niko burzy ich spokój.

Data premiery

Dziewczyna i kosmonauta na Netfliksie pojawi się 17 lutego 2023 roku.

Obsada

W związku z tym, że akcja serialu rozgrywa się na dwóch planach czasowych, niektórzy bohaterowie występują w młodszych i starszych wersjach. W serialu grają:

Vanessa Aleksander – młoda Marta

– młoda Marta Magdalena Cielecka – starsza Marta

– starsza Marta Jakub Sasak – młody Bogdan

– młody Bogdan Jędrzej Hycnar – Niko

– Niko Magdalena Boczarska – Minister Rewicz

Zwiastun

Jak prezentuje się polski serial scence-fiction od Netflixa możemy przekonać się za sprawą pierwszych zapowiedzi.

Trailer

Dziewczyna i kosmonauta – czy to się może udać?

Polski serial science-fiction to coś, co brzmi interesująco, ale też niepokojąco – w końcu nasz kraj nie ma właściwie żadnych tradycji, jeśli chodzi o ten gatunek filmowy. Przyczyna jest prosta: sci-fi wymaga budżetów, którymi polscy filmowcy raczej nie dysponują. Oczywiście kameralna fantastyka jest możliwa (Ex machina, Moon), żeby jednak była dobra, musi bronić się angażującą fabułą i oryginalnym konceptem. A i z tym polscy twórcy próbujący podbijać kino gatunkowe też nierzadko mają problem.

Dziewczyna i kosmonauta nie ma więc łatwego punktu wyjścia. Opis serialu i pierwszy zwiastun niestety również nie napawają nadzieją – z jednej strony budzą skojarzenia z filmem Top Gun (przystojni piloci F-16), z drugiej – z Interstellar Christophera Nolana (podróż kosmiczna, powrót na Ziemię po dekadach). Drewniany monolog Magdaleny Cieleckiej zapowiada zaś ckliwą, tekturową opowieść obliczoną na wyciskanie łez. Trudno przy tym zapomnieć poprzednią próbę stworzenia sci-fi w polskich warunkach, czyli niesławą Eroticę 2022. Miejmy nadzieję, że Netflix wyciągnął jakieś wnioski z klęski tego wątpliwej jakości dzieła i serial Dziewczyna i kosmonauta okaże się przynajmniej oglądalny.

