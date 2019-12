Dziewięć nowych gier w Xbox Game Pass na PC

Do biblioteki gier Xbox Game Pass dla komputerów osobistych dołączy dziewięć nowych tytułów.

Nowe gry, które w grudniu dołączą do biblioteki Xbox Game Pass może nie zawsze są najnowszymi tytułami z najwyższej półki, ale zdecydowanie każdy powinien tu znaleźć coś dla siebie. Za najgłośniejszy tytuł możemy chyba śmiało uznać Metro Last Light w odświeżonej wersji Redux. Mimo kilku lat na karku gra nadal wciąga klimatem oraz cieszy oko dobrą oprawą graficzną.

Dalej mamy Pathologic 2. To niecodzienne połączenie przygotówki oraz horroru z nietypowym systemem rozgrywki. W grze toczy się historia trwająca 12 dni. W jednym momencie dzieje się kilka wydarzeń w różnych miejscach. Od nas zależy, w których będziemy uczestniczyć.

My Friend Pedro to platformowa gra akcji, w której nasz roztańczony bohater eliminuje kolejnych wrogów, którzy staną na jego drodze.

Human: Fall Flat to gra logiczna, którą wyróżnia zaawansowany i bardzo realistyczny silnik fizyczny.

Farming Simulator 17 to gra, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Od wielu lat najpopularniejszy symulator rolnictwa.

Faeria to coś dla miłośników karcianek. Rozgrywkę wzbogacają elementy gry bitewnej.

Europa Universalis IV to coś dla prawdziwych strategów. I najlepiej takich, którzy lubią realia historyczne, które są w tym tytule mocno zakorzenione.

Demon's Tilt to gra, której obecność w ofercie Xbox Game Pass może zaskakiwać. To kolorowy, szalony i klasyczny... pinball.

Age of Wonders: Planetfall na koniec kolejna strategia. Tym razem jest to produkcja z tego roku. W grze robimy w zasadzie to co w większości strategii. Rozbudowujemy bazę, zbieramy surowce, ulepszamy armię, a później pokonujemy wrogów. W systemie turowym.