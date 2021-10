Dzikie przygody wśród zwierząt - musisz zobaczyć tę animację!

Dziś na platformie Netflix odbywa się premiera ciekawego serialu, który z pewnością spodoba się fanom animacji dla dorosłych. O czym opowiada?

"Dzikie przygody wśród zwierząt" to nowy komediowy serial animowany dla dorosłych. Fabuła śledzi poczynania Bradleya Trevora Grieve, któy jest pozornie niezniszczalnym ekspertem od dzikiej przyrody. W każdym odcinku pokazuje on cuda natury bardziej dogłębnie niż... powinien. Zdecydowanie musicie to obejrzeć!

fot. Netflix

Dzikie przygody wśród zwierząt

twórcy Mark Gravas, Bradley Trevor Grieve

W tym komediowym serialu animowanym dla dorosłych odważny zoolog, jego wygadana siostrzenica oraz nerwowy asystent podróżują po świecie, ratując dzikie zwierzęta.

Mark Gravas, Bradley Trevor Grieve Obsada: Bradley Trevor Grieve, Danice Cabanela, Josh Zuckerman

Bradley Trevor Grieve, Danice Cabanela, Josh Zuckerman Gatunek: Komedia

Komedia Kategorie: Zwariowany

Zwariowany Kategoria wiekowa: 16+

