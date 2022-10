Dziś Apple uzupełnia swój katalog! iPhone 14 Plus w końcu na sklepowych półkach, ale chyba nie warto było czekać

Po kilku tygodniach od oficjalnej premiery, iPhone 14 Plus w końcu zagościł na półkach sklepowych. Z jednej strony Apple próbuje dotrzeć do klientów, których wcześniej omijało. Z drugiej - z premedytacją robi to bardzo źle.

Dzisiaj w końcu katalog najnowszych iPhone'ów 14 został uzupełniony. iPhone 14 Plus jest już dostępny w sklepach, mimo prezentacji, która odbyła się równo miesiąc wcześniej - 7 września. Nie znamy powodów decyzji o tak znaczącym przesunięciu premiery tego konkretnie modelu. Pozostałe trzy warianty - iPhone 14, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max pojawiły się na półkach już 14 października. Sprawdźmy więc, czy było na co czekać.

iPhone 14 Plus - specyfikacja techniczna

iPhone 14 Plus jest, z jednej strony, bardzo ciekawym telefonem od Apple. Po raz pierwszy w historii firmy dostajemy budżetową wersję telefonu, która jednocześnie może pochwalić się ogromnym, 6,7" ekranem. Jest to zdecydowanie ukłon w stronę osób, którym zależy na dużej powierzchni wyświetlacza, czy to do oglądania różnego rodzaju filmików na mediach społecznościowych, czy też do grania w ulubione gry.

Jednakże poza tą istotną zmianą, iPhone'a 14 Plus nie odróżnimy w żaden inny istotny sposób od zwykłego iPhone'a 14 - a może nawet iPhone'a 13. Telefon został wyposażony w zeszłoroczny procesor A15, te same aparaty o rozdzielczości 12 MP co iPhone 14, a także te same możliwości rozbudowania pamięci wewnętrznej.

Jest tu kilka nowości, które znamy z całej linii czternastek. Chyba najważniejszą jest możliwość automatycznego wykrywania wypadku samochodowego - coś, co może być bardzo ważne, ale mamy nadzieję nigdy nie potrzebować tej funkcji. Od listopada będziemy też mogli wysyłać alarmowe powiadomienia za pomocą łączności satelitarnej, bez konieczności korzystania z łączności komórkowej. Dodatkowo iPhone 14 Plus, tak samo jak jego mniejszy odpowiednik, został przebudowany od środka, zapewniając lepsze temperatury i ułatwiając naprawy.

iPhone 14 Plus - warto było czekać?

Warto więc spytać, czy warto było czekać na najnowszego iPhone'a 14 Plus. Jak pokazaliśmy już w tym porównaniu, w stosunku do poprzedniego iPhone'a 13 Pro Max - który aktualnie używany kupimy w podobnej lub niższej cenie, co nowy iPhone 14 Plus, raczej nie zyskujemy wiele, a tracimy sporo interesujących funkcji.

Nie jest to też szczególnie przekonująca propozycja w porównaniu do iPhone'a 14 - w tym przypadku płacimy 700 zł więcej jedynie za większy ekran. Jak na pojedynczy szczegół, który wyróżnia te dwa telefony, jest to kolosalna różnica. Po więcej plusów i minusów każdego z najnowszych telefonów od Apple, zapraszamy do tego tekstu porównującego wszystkie modele iPhone'a 14.

Oczywiście w tym momencie warto też wspomnieć o cenie samej czternastki plus. Jest to zawrotne 5899 zł za wersję ze 128 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli będziemy chcieli mieć jej więcej, za 256 GB zapłacimy 6599 zł, a za 512 GB - 7899 zł. Wszystkie te warianty możemy kupić w pięciu kolorach: czerwonym, niebieskim, fioletowym, czarnym i białym.