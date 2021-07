Dziś miała być premiera Spider-Man: No Way Home

Smutna wiadomość dla fanów - to właśnie dziś miała odbyć się premiera kontynuacji przygód Spider-Mana. Niestety, tak się nie stało.

"Spider-Man: No Way Home" to trzecia część przygód postaci z uniwersum Marvela, a mowa oczywiście o tytułowym Spider-Manie. Poprzednie odsłony nazywały się kolejno "Spider-Man: Powrót do domu" oraz "Spider-Man: Daleko od domu". Wydarzenia z filmu mają zostać umieszczone w 4 fazie MCU, a przynajmniej tak donosi Mikey Sutton, któremu już w przeszłości zdarzało się dostarczać informacje na temat produkcji Marvela. W rolach głównych pojawili się tacy aktorzy jak Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx oraz Jacob Batalon. Co ciekawe, początkowo data premiery była zaplanowana na dziś, 16 lipca 2021. Niestety, uległa ona zmianie ze względu na opóźnienia związane z pandemią i finalnie poinformowano, że film zadebiutuje w kinach 17 grudnia 2021.

Spider-Man: No Way Home

reż. Jon Watts

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo zbyt wiele na temat fabuły filmu. Plotki informują o różnych scenariuszach, z czego jeden nawiązuje do przemieszczania się pomiędzy wymiarami. To, czego z pewnością możemy się spodziewać i czego oczekujemy, to to, że istotną kwestią będzie reakcja społeczeństwa na ujawnienie tożsamości bohatera i jego wrobienie w morderstwo Mysterio.

SPIDER-MAN NO WAY HOME was originally supposed to be release in cinemas today (July 16th)



After delays the film’s release date has been moved to December 17th. pic.twitter.com/zG3ng9NZD1 — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) July 16, 2021

