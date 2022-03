Dziś premiera Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku. Sprawdź, co musisz wiedzieć - cena, nowości, długość rozgrywki

Już dziś odbędzie się premiera trzeciego DLC do Assassin's Creed Valhalla, pod tytułem Świt Ragnaroku. Sprawdź, co musisz wiedzieć na temat dodatku.

Assassin's Creed Valhalla to ogromna produkcja, której ukończenie może zająć nawet 80 - 100 godzin. Przebojowy tytuł z 2020 roku otrzymał już dwa DLC - "Gniew Druidów" i "Oblężenie Paryża", każdy z nich oferował co najmniej kilkanaście godzin dodatkowej zabawy. Ubisoft cały czas rozwija Valhallę, dodając do gry również mnóstwo darmowej zawartości. Wiemy już, że w tym roku nie otrzymamy nowej, pełnoprawnej odsłony serii Assassin's Creed. Złagodzić to rozczarowanie ma nam pomóc - Świt Ragnaroku, czyli ogromne rozszerzenie do AC: Valhalla, które już dziś trafi do sprzedaży.

O czym jest Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku?

Świt Ragnaroku przeniesie graczy w świat nordyckich mitów, gdzie jako Odyn będą musieli udać się w podróż do Svartalfheimu - krainy zamieszkałej przez krasnoludy. Celem graczy będzie uratowanie Baldura - syna Odyna, z rąk porywaczy. Przy okazji konieczne będzie powstrzymanie inwazji Jotunów, lodowych istot z Jotunheimu, a także Muspelów z ognistego Muspelheimu, którzy postanowili najechać Svartalfheim.

Oprócz zupełnie nowej historii, gracze mogą liczyć także na nowy system rozwoju postaci, a to dzięki wyjątkowemu artefaktowi - Hugrowydzieraczowi. Pozwoli on na odblokowanie zupełnie nowych, potężnych zdolności. Odyn będzie mógł np. zamienić się w kruka, zakląć swoją broń mocą żywiołu lodu czy wskrzesić poległych rywali, aby ci walczyli po jego stronie. Wraz ze Świtem Ragnaroku do gry zawita także nowy rodzaj oręża - atgeir (rodzaj broni drzewcowej).

Ile czasu zajmuje ukończenie Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku?

Ubisoft podkreśla, że Świt Ragnaroku to największy dodatek w historii serii Assassin's Creed. Jego ukończenie ma zająć nawet 35 godzin. Dla porównania, główną kampanię Assassin's Creed Odyssey można ukończyć w około 45 godzin, natomiast AC Origins w 30 - 35 godzin.

Czy Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku wchodzi w skład Season Pass?

Nie. W skład Season Pass do Assassin's Creed Valhalla wchodzą jedynie dodatki "Gniew Druidów" i "Oblężenie Paryża".

Ile wynosi cena Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku?

Świt Ragnaroku choć oficjalnie jest dodatkiem do Assassin's Creed Valhalla, to w zasadzie mógłby funkcjonować jako samodzielna gra. Ogrom produkcji odzwierciedla również jego cena. Za najnowsze DLC przyjdzie nam zapłacić więcej niż za cały Season Pass w dniu premiery. Świt Ragnaroku na PC wyceniono na 159,99 zł, natomiast na konsolach Xbox i PlayStation musicie liczyć się z wydatkiem na poziomie 179 zł.

Gdzie kupić Świt Ragnaroku? Czy gra jest dostępna na Steam?

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku możecie kupić w wersjach na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Gra jest dostępna do nabycia m.in. w: Ubisoft Store, Epic Games Store, PS Store czy MS Store. Niestety, Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku nie jest dostępna na platformie Steam.

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku na PC

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku na PlayStation

PS Store - 179 zł

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku na Xbox

MS Store - 179,99 zł

