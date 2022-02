Dziś premiera Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith. Trailer, cena, nowości - wszystko co musisz wiedzieć

Już dziś odbędzie się premiera najnowszego dodatku do Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith. Na graczy czeka mnóstwo nowości.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith, premiera najnowszego dodatku nastąpi już dzisiaj. (fot. Bioware)

Star Wars: The Old Republic jest z nami już 10 lat. Początkowo produkcja Bioware miała rzucić wyzwanie World of Warcraft, bardzo szybko okazało się, że wówczas było to niemożliwe. Choć "gwiezdno-wojenne" MMO nigdy nie dorównało popularnością największym konkurentom w branży, to od lat może pochwalić się stałą i wierną liczbą graczy. Produkcja obchodzi właśnie swoje dziesiąte urodziny, z tej okazji twórcy przygotowali nie tylko liczne wydarzenia, ale przede wszystkim nowy dodatek - Legacy of the Sith.

Star Wars: The Old Republic Legacy of the Sith - co nowego?

Legacy of the Sith to, jak określają go sami twórcy, największy i najbardziej ambitny dodatek w historii Star Wars: The Old Republic. Gracze mogą liczyć nie tylko na kolejną rozbudowaną historię, ale również nowe plany i mnóstwo zmian w podstawowych systemach rozgrywki. Między innymi zmieniono system rozwoju postaci - Bioware zdecydowało się na powrót do bardziej klasycznych "drzewek", argumentując to "większą swobodą w tworzeniu i rozwoju idealnego bohatera".

Wraz z debiutem Legacy of the Sith gracze nie będą już przypisani do konkretnej roli w świecie gry. Oznacza to, że możliwe będzie stworzenie rycerza Jedi (i przeżycie jego historii), który włada ciemną stroną mocy. Takich kombinacji będzie teraz znacznie więcej.

Darth Malgus - jeden z głównych bohaterów Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith (fot. Bioware)

Star Wars: The Old Republic Legacy of the Sith - trailer i zwiastun

Star Wars: The Old Republic Legacy of the Sith otrzymało już zwiastun wprowadzający, który pokrótce przedstawia nam historię dodatku. To jednak nie koniec atrakcji dla fanów Star Wars. Dzisiaj o godzinie 17:00 czasu polskiego odbędzie się premiera najnowszego trailera CGI, z których słynie już Star Wars: The Old Republic. Wkrótce po jego premierze, w okolicach godziny 19:00 serwery gry zostaną ponownie uruchomione, a gracze będą mogli delektować się dodatkiem Legacy of the Sith.

Star Wars: The Old Republic Legacy of the Sith - cena i dostępność

Bioware obrało nieco inną drogę od konkurentów i nie pobiera bezpośrednich opłat za dodatek Legacy of the Sith. Chcąc jednak cieszyć się z nowej historii konieczne jest wykupienie abonamentu. Co istotne, część nowości i zmian będzie dostępna dla wszystkich graczy, bez względu na to czy korzystają z darmowej wersji gry, czy opłacają abonament.

