Dziś premiera The Outer Worlds – długość kampanii, edycje, cena, pierwsze oceny. Wszystko, co wiemy o hicie studia Obsidian

Dzisiaj ma miejsce premiera długo wyczekiwanej produkcji studia Obsidian. Zebraliśmy dla was wszystkie informacje na temat duchowego następcy serii Fallout.

Spis treści

The Outer Worlds – historia, długość kampanii, towarzysze, możliwości

The Outer Worlds to najnowsze dzieło studia Obsidian Entertainment, czyli autorów takich przebojów jak: Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas czy Pillars of Eternity. Już po portfolio dewelopera można się domyślać z czym mamy do czynienia. The Outer Worlds to pierwszoosobowa gra RPG w klimatach sci-fi, która stawia na ogromną swobodę m.in. w dokonywaniu wyborów, podejściu do rozgrywki oraz rozwoju postaci. Akcja gry przenosi nas do najodleglejszej ziemskiej kolonii – Halcyonu, gdzie wcielamy się w jednego z zaginionych kolonizatorów, który po kilku dekadach zostaje wybudzony z hibernacji. Dość szybko okazuje się, że Halcyonem rządzą bezwzględne korporacje, i tylko od nas zależeć będzie dalszy los kolonii.

Choć podczas zabawy nie zabraknie eksploracji (do naszej dyspozycji oddanych zostanie kilka planet), to należy pamiętać, że The Outer Worlds nie jest grą z otwartym światem. Mamy tu raczej do czynienia z kilkoma większymi i mniejszymi mapami. Twórcy niejednokrotnie podkreślali, że pod względem konstrukcja świata gry, The Outer Worlds przypomina Knights of the Old Republic 2.

Co ważne, podczas naszej przygody nie będziemy osamotnieni. W takcie rozgrywki napotkany kilka postaci, które będziemy mogli wcielić do naszej drużyny. Należy jednak podkreślić, że podczas walki mogą nam towarzyszyć maksymalnie dwie postacie. Każda z nich będzie posiadać nie tylko swoją własną historię i charakter, ale również upodobania i zdolności specjalne, które będziemy mogli wykorzystać podczas starć.

Wspomniana już swoboda rozgrywki, objawia się na kilka sposobów. Twórcy przygotowali dla nas bogaty arsenał narzędzi mordu, do naszej dyspozycji otrzymamy zarówno broń do walki na dystans, jak i w zwarciu. W zależności od wybranych zdolności będziemy mogli zdecydować się na siłowe lub bardziej dyplomatyczne rozwiązywanie konfliktów, nic nie stoi również na przeszkodzie, aby działać w ukryciu. Co istotne, w The Outer Worlds możliwe jest uśmiercenie każdej napotkanej postaci. Choć rzucanie się na każdego z bronią może nie być najlepszym pomysłem, to jak zapewniają twórcy, scenariusz jest przygotowany na każdą ewentualność.

W zależności od stylu rozgrywki, kampania The Outer Worlds powinna wam zabrać z życia od 25 do nawet 40 godzin.

The Outer Worlds - dostępne edycje

Studio Obsidian wspólnie z wydawcą gry Private Division postanowili, że The Outer Worlds nie będzie posiadać żadnych specjalnych edycji. Zatem bez względu na wybraną platformę, otrzymamy taką samą, podstawową i zarazem kompletną edycję gry. Będąc już przy platformach warto wspomnieć, że The Outer Worlds zadebiutowało dziś na konsolach PlayStation 4 i Xbox One oraz PC-tach. Na PC jest dostępna jedynie wersja cyfrowa, którą możecie nabyć w sklepach Epic Games Store lub Microsoft Store. Sympatykom pudełek pozostaje zakup edycji konsolowych, które są oczywiście dostępne również cyfrowo.

Warto też dodać, że w przygotowaniu jest także wydanie przeznaczone na konsolę Nintendo Switch, niestety na ten moment nie znamy jego daty premiery. W zależności od wybranej platformy za The Outer Worlds trzeba zapłacić od 200 do 250 złotych. Jeśli jednak nie chcecie od razu wydawać tak dużej kwoty za grę, to warto sięgnąć po abonament Xbox Game Pass. Za jedynie 40 zł (Xbox One) lub 19 zł (PC) miesięcznie, będziecie mogli swobodnie ogrywać The Outer Worlds, które właśnie dzisiaj trafiło do bogatej biblioteki gier w usłudze Microsoftu.

The Outer Worlds - oceny

Jeśli wciąż zastanawiacie się czy warto sięgnąć po The Outer Worlds, to może w podjęciu decyzji pomogą wam pierwsze recenzje i oceny gry. Obecnie w serwisie Metacritic najnowsza produkcja Obsidianu może pochwalić się średnią ocen od 82 punków (PC) do 86 (PlayStation 4). Recenzenci chwalą przede wszystkim wykreowany świat, świetne dialogi oraz interesujących towarzyszy. Podkreślono również, że wybory, których dokonujemy, faktycznie mają znaczenie. Znacznie bardziej mieszane opinie recenzentów dotyczą głównego wątku, który jest nieco „rozmyty” oraz systemu walki. Niektórym dziennikarzom rozgrywka inspirowana pierwszosobowymi strzelankami przypadła do gustu, inni krytykują ją za brak głębi. Mimo wszystko, ogólne oceny The Outer Worlds wskazują, że mamy do czynienia z naprawdę udaną produkcją, która przypadnie do gustu sympatykom klasycznych gier RPG. Jeśli się do nich zaliczacie, to wiecie co macie robić.