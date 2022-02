Dziś premiera The Sims 4 Ślubne historie - nowy dodatek wreszcie debiutuje na konsolach i PC

Po licznych zawirowaniach, The Sims 4 Ślubne historie - najnowszy dodatek do gry studia Maxis, wreszcie debiutuje na rynku. Sprawdź, o której godzinie będziesz mógł zagrać.

The Sims 4 Ślubne historie to najnowsze rozszerzenie do nieustannie rozwijanej produkcji od studia Maxis i Electronic Arts. Po licznych perturbacjach, związanych m.in. z premierą gry w Rosji i protestami środowisk LGBT+, gracze z całego świata mogą się wreszcie cieszyć premierą wyczekiwanego dodatku.

(fot. Electronic Arts)

"Ślubne historie", jak sugeruje sama nazwa, skupia się na formalizacji związków zawieranych między Simami. Jeśli zatem zawsze marzyliście, aby kompleksowo zadbać o ślub waszych cyfrowych awatarów to teraz macie do tego znakomitą okazję. Najnowszy dodatek do The Sims 4 pozwoli wam przejść całą drogę od zaręczyn, przez wieczór kawalerski / panieński, po wesele. Przy tym będziemy musieli zadbać o takie detale jak: wybór obrączek, lokalu i daty wesela, jedzenie, przemowy, prezenty, a nawet pierwszy taniec pary młodej.

Zobacz również:

(fot. Electronic Arts)

Premiera The Sims 4 Ślubne historie odbędzie się już dzisiaj - 23 lutego, o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Zobacz również: