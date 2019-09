Dziś premiera The Surge 2, znamy pierwsze oceny

The Surge 2 debiutuje dziś na rynku, pierwsze oceny tytułu sugerują, że otrzymaliśmy solidną kontynuację.

The Surge 2 to kontynuacja udanej gry akcji z 2017 roku. Zarówno pierwowzór, jak i druga część należą do gatunku gier potocznie nazywanego "soulslike". Nazwa ta nawiązuje do znakomitych, wymagających gier akcji z elementami RPG od japońskiego studia From Software, jak np. Demon Souls czy Dark Souls.

The Surge 2 miało być grą pod każdym względem lepszą i większą od pierwowzoru, czy twórcy gry - studio Deck 13 Interactive, dotrzymali słowa? Z pierwszych ocen produkcji wychodzi na to, że tak.

Na chwilę obecną, The Surge 2 w wersji na PC może się pochwalić średnią oceną na poziomie 77 punktów w serwisie Metacritic. Recenzenci chwalą przede wszystkim rozbudowany i niesamowicie satysfakcjonujący system walki. Słowa uznania należą się również za szeroki wachlarz przeciwników, duże i ciekawie zaprojektowane lokacje oraz oprawę graficzną. Co ekipie Deck 13 Interactive nie do końca się udało? Scenariusz The Surge 2 nie zachwyca, oberwało się również poziomowi trudności, który jak na grę "soulslike" wcale nie jest tak wysoki, jakby można tego oczekiwać. Produkcja cierpi również na sporo problemów technicznych, w tym tych związanych z wydajnością.

Ostatecznie wychodzi na to, że jeśli spodobała wam się pierwsza odsłona The Surge, to powinniście sięgnąć również po kontynuację.

The Surge 2 jest już dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One.