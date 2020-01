Dziś premiera Warcraft 3 Reforged, czy warto powrócić do klasyka sprzed lat?

Dzisiaj debiutuje Warcraft 3 Reforged, jedna z największych "growych" premier stycznia. Czy warto sięgnąć po remake klasyka sprzed niemal 20 lat?

Warcraft 3, to jedna z najlepszych gier z gatunku strategii czasu rzeczywistego (RTS, org. real time strategy) w historii. Tytuł ten pierwotnie ukazał się w 2002 roku jako Warcraft 3: Reign of Chaos, a historia gry kontynuowana była w dodatku The Frozen Throne, który zadebiutował rok później. Od tamtej pory gracze wyczekują kontynuacji serii. Niestety Blizzard - autorzy serii, zdecydowali się opowiadać dalsze losy świata Azeroth i jego bohaterów już wyłącznie za pośrednictwem MMORPG-a - World of Warcraft, który w tym roku doczeka się ósmego rozszerzenia o nazwie Shadowlands.

Blizzard postanowił jednak zlitować się (a przy okazji trochę zarobić) nad swoimi wiernymi fanami i, niespełna dwa lata temu, zapowiedział Warcraft 3 Reforged - kompletny remake blisko 20 letniej gry. Czego możemy spodziewać się po nowej wersji i czy warto powrócić do Azeroth? Sprawdźmy.

Warcraft 3 Reforged powstaje na zupełnie nowym silniku graficznym, oznacza to, że możemy się spodziewać oprawy graficznej nie odstającej od współczesnych standardów. Zaprezentowane dotychczas modele postaci i jednostek, naprawdę robią wrażenie. Podobnie rzecz się ma z mapami i wszelkimi efektami. Co istotne, Blizzard postanowił odświeżyć również wszystkie przerywniki filmowe, w tym te wykonane w technologii CGI, z których zresztą słynie amerykańskie studio.

Zespół odpowiedzialny za remake podkreślał niejednokrotnie, że chce, aby gra pod względem gameplay'u, jaki i historii, była całkowicie wierna oryginałowi. Oczywiście to znakomita wiadomość, bowiem pod tym względem Warcraft 3 wcale się nie zestarzał.

Warto też dodać, że w skład Warcraft 3 Reforged wchodzi zarówno podstawowa wersja gry, jak i dodatek The Frozen Throne, co sprawia, że na graczy czeka co najmniej kilkadziesiąt godzin zabawy. Czas ten może się znacząco wydłużyć, jeśli zdecydujecie się na zabawę po sieci, z której również słynął pierwowzór. Blizzard zadbał o odpowiednie rozbudowanie trybów sieciowych i studio już zapowiedziało, że ten element produkcji będzie mógł liczyć na długie wsparcie.

Jeśli zastanawiacie się czy wasz sprzęt "udźwignie" Warcraft 3 Reforged, to poniżej możecie sprawdzić oficjalne wymagania sprzętowe.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i3-530 / AMD Athlon Phenom II X4 910 lub lepszy

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTS 450 / AMD Radeon HD 5750 lub lepsza

RAM: 4 GB

Przestrzeń na dysku: 30 GB

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 7 1700X lub lepszy

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280X lub lepsza

RAM: 8 GB

Przestrzeń na dysku: 30 GB HDD space

Warcraft 3 Reforged to znakomita okazja dla młodszych graczy na spróbowanie fenomenu sprzed lat, starsi gracze natomiast... kogo ja oszukuję, oni na pewno już dawno złożyli zamówienia przedpremierowe.

Odświeżony Warcraft 3 dostępny jest wyłącznie na PC i tylko w formie cyfrowej.