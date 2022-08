Dziś świetna promocja na iPhone'a 13! Sprawdź oferty popularnych sklepów [24.08.2022]

Powoli zbliża się premiera nowej generacji iPhone'a. Jednak w tym czasie widzimy też bardzo dobre promocje na powoli odchodzącą generację. Gdzie możemy szukać najlepszych promocji na iPhone'a 13?

Wakacje to świetny czas na zakup iPhone'a. Już we wrześniu co roku odbywa się premiera nowych modeli telefonów Apple. To oznacza, że wcześniej producent oraz dystrybutorzy będą chcieli wyprzedać poprzednie modele. To oczywiście wiąże się ze świetnymi promocjami, które staramy się tutaj podsumować!

Z tych wiadomości możecie dowiedzieć się ile kosztują poszczególne modele iPhone 13 - a przynajmniej jak wyglądają ich oficjalne ceny. Aktualnie często znajdziemy te telefony w promocjach. Poniżej przedstawiamy najciekawszą promocję, która udało nam się znaleźć w ostatnich dniach, a także ogólne zestawienie cen iPhone'ów 13. Wchodząc do sklepu przez nasze ramki, z łatwością można znaleźć najlepsze ceny telefonów na naszym rynku!

Fot. producent

Pierwszym i oczywistym wyborem jest udanie się bezpośrednio do sklepu producenta i zakup jednego z dostępnych modeli. Drugim wyborem może być zdecydowanie się na zakup najnowszego iPhone'a u jednego z największych z operatorów sieci komórkowych - szczegóły na ten temat znajdziecie tutaj.

Promocja na dziś

iPhone 13 256 GB Księżycowa Poświata

Wyświetlacz : 6.1" (1170 x 2532, Dotykowy, OLED, Super Retina XDR)

: 6.1" (1170 x 2532, Dotykowy, OLED, Super Retina XDR) Procesor : Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy Wersja systemu : iOS 15

: iOS 15 Pamięć wbudowana : 256 GB

: 256 GB Aparat : Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning

Dziś najciekawsza oferta, jaką znaleźliśmy, to iPhone 13 256 GB. W sklepie Media Markt (tutaj link do oferty) znajdziemy go już za 4499 zł - to o wiele mniej niż oryginalne 4679 zł!

