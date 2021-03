Dzisiaj Światowy Dzień Backupu - a czy Ty robisz kopie zapasowe?

31 marca obchodzimy Światowy Dzień Backupu, którego ideą jest uświadamianie użytkownikom, że utrata danych to sytuacja kryzysowa - ale można się na nią przygotować.

Utrata ważnych danych to prawdziwy koszmar. Zwłaszcza, jeśli dotyczyły one pracy, sprawy urzędowej, zadania na studiach itp. Ale jeśli posiadasz bieżące kopie zapasowe, przechowywane w niezależnym miejscu, unikasz stresu i nieprzyjemności. Wystarczy przywrócić ostatnio zapisaną kopię i gotowe - można kontynuować tworzenie dokumentów. To samo dotyczy danych o wartości osobistej - na przykład zdjęć z wakacji. A ponieważ awaria może mieć miejsce w każdej chwili, warto na nią przygotować się odpowiednio wcześniej, tym bardziej, że utrata danych to nie tylko ich przypadkowe skasowanie, awaria dysku twardego lub po prostu kradzież. Może do tego dojść także w przypadku działania ransomware, które szyfruje pliki.

Kamil Sadowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET, zauważa:

Nierzadko zdarza się, że urządzenia po prostu zaczynają działać nieprawidłowo z powodu wieku lub wady produkcyjnej wpływającej na określony element komputera. Szkodliwe mogą okazać się również przerwy w zasilaniu, czy wszelkiego rodzaju przepięcia. Zdarzają się także sytuacje przypadkowego usunięcia plików przez samych użytkowników. Największym zagrożeniem ostatnich lat wydaje się natomiast złośliwe oprogramowanie ransomware, które szyfruje dane i żąda okupu za ich odszyfrowanie

Szczegółowe postępowanie w razie utraty danych zależy od natury przypadku i rodzaju sprzętu. Jeśli twoje dane zostały przypadkowo usunięte, najlepiej przestań korzystać z urządzenia, ale go nie wyłączaj. Jeśli sprzęt jest zasilany baterią, podłącz go do ładowarki – następnie wskazane jest odłączenie urządzenia od Internetu i użycie „trybu samolotowego”, a potem przełączenie w „tryb uśpienia”. Gdy urządzenie zostało przypadkowo zalane wodą lub innym płynem, należy natychmiast je wyłączyć i spróbować szybko wysuszyć miękką, suchą szmatką. W przypadku infekcji oprogramowaniem ransomware, można spróbować bezpłatnych narzędzi deszyfrujących lub specjalistycznych, płatnych programów do odzyskiwania danych. Gdy to nie pomoże - potrzebujesz pomocy specjalisty.

Aby nie narażać się na koszty, korzystaj na co dzień z rozwiązań chmurowych lub dysku zewnętrznego. Warto też zapoznać się z darmowymi programami do wykonywania kopii zapasowych.

Źródło: ESET