Dzisiaj globalna premiera nowego smartfona z serii Redmi Note 11! Czego się spodziewać?

Xiaomi przygotowuje się do globalnej premiery smartfonów z serii Redmi Note 11 dziś, tj. 29 marca o godzinie 14:00. Redmi Note 11 Pro+ został początkowo wprowadzony na rynek w Chinach, a następnie trafił na rynek indyjski jako Xiaomi Mi 11i HyperCharge na początku tego roku. Xiaomi wprowadziło również inną wersję Redmi Note 11 Pro+ w Indiach niż jego chiński odpowiednik. Jednak to właśnie chińska wersja Redmi Note 11 Pro+ prawdopodobnie trafi na globalny rynek podczas dzisiejszej imprezy premierowej.

Xiaomi na Twitterze ogłosiło globalną premierę smartfonów z serii Redmi Note 11. W zapowiedzi jest mowa o Ultimate Redmi Note, co sugeruje, że będzie to nowy smartfon z serii Redmi Note 11.

We’re back! The ultimate Redmi Note is coming your way!



Only at the #RedmiNote11Series Global Launch March 2022.



Mark your calendar????

20:00 (GMT+8) on March 29th, 2022. #RiseToTheChallenge pic.twitter.com/8x28659iaU