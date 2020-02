Dzisiaj premiera Darksiders Genesis na konsolach PS4, Xbox One i Nintendo Switch

Już dzisiaj gracze konsolowi mogą wreszcie zagrać w najnowszą odsłonę serii Darksiders - Genesis. Wydawca gry - THQ Nordic, postanowił z tej okazji opublikować nowy zwiastun produkcji.

Posiadacze PC-tów już w zeszłym roku mogli cieszyć się najnowszymi przygodami Jeźdźców Apokalipsy. Zwolennicy konsol PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch musieli czekać na to, aż do dzisiaj.

Darksiders Genesis to czwarta odsłona serii, która jest jednocześnie spin-offem i prequelem oryginalnej trylogii. Twórcy gry - studio Airship Syndicate, zdecydowało się na małą rewolucję. Po raz pierwszy w historii cyklu zastosowano rzut izometryczny oraz dano możliwości kierowania dwoma jeźdźcami jednocześnie - Wojną oraz Waśnią.

Zaprezentowany dzisiaj krótki, acz treściwy zwiastun pokazuje nam wszystko czego możemy oczekiwać od produkcji.

My już zdążyliśmy ograć Darksiders Genesis na konsolach i bawiliśmy się przy tym świetnie, jeśli jesteście ciekawi naszej opinii to recenzję gry znajdziecie tutaj.

źródło: THQ Nordic