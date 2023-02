Dziwny ale skuteczny – mój patent na niższe rachunki za prąd

Rachunki za energię elektryczną rosną z miesiąca na miesiąc, postanowiliśmy więc przyjrzeć się urządzeniom AGD, które zużywają najmniej prądu. Czy wiesz, jak czytać etykiety i czym się różnią klasy energetyczne sprzętów? Sprawdź nasz poradnik!

Rosnące z miesiąca na miesiąc ceny energii elektrycznej odczuł już chyba każdy z nas. Dodatkowo, teraz do 2000 kWh cena za energię elektryczną ma być znacznie bardziej korzystna niż przy większym zużyciu. Wiele gospodarstw domowych może mieć jednak problem, my zmieścić się w wyznaczonym limicie. Nic więc dziwnego, że szukamy oszczędności i coraz bardziej cenimy sprzęty, które są nie tylko ekologiczne, ale także pomagają nam dopiąć comiesięczny budżet domowy.

Jak wynika z przeprowadzonego przez MediaMarkt badania „Znaczenie energooszczędności w wyborach konsumenckich Polaków”, dla prawie każdego Polaka klasa energetyczna jest ważnym kryterium podczas zakupów elektroniki. Przyznało to aż 97,6% badanych, w tym aż 91,8% respondentów zadeklarowało, że ta kwestia wpływa na ich decyzje zakupowe w dużym lub umiarkowanym stopniu.

Motywem w większości są kwestie finansowe – aż 44,3% ankietowanych przyznało, że energooszczędność ma znaczenie ze względu na prywatne wydatki na prąd. Z kolei 77,1% spośród przebadanych osób zadeklarowało, że wolą jednorazowo wydać więcej na energooszczędny sprzęt, jeśli dzięki temu w dłuższej perspektywie uda im się obniżyć comiesięczne rachunki za energię elektryczną.

Klasy energetyczne – jak odczytywać nowe etykiety?

Od ubiegłego roku na etykietach energetycznych nie zobaczymy już charakterystycznych plusików. Unia Europejska zdecydowała o powrocie do używanej niegdyś 7-poziomowej skali. Kto dawno nie kupował sprzętu AGD, ten może więc mocno się zdziwić widząc nowe oznaczenia klas energetycznych.

Skala obejmuje symbole od A do G, przy czym klasa A i B to dwie najwyższe pozycje oznaczające całkiem nowe sprzęty, w których zastosowano wyjątkowo innowacyjną technologię przyjazną środowisku, pozwalającą jednocześnie w największym stopniu zaoszczędzić pieniądze użytkownika. Zgodne z nowymi regulacjami unijnymi zmiany w oznaczeniach energetycznych dotyczą m.in. pralek, pralkosuszarek, zmywarek, chłodziarek i zamrażarek, a także telewizorów. Pozostałe urządzenia, jak np. okapy czy piekarniki, otrzymają nowe etykiety dopiero w nadchodzących latach.

Jednak dziś naszą uwagę kierujemy na klasę C i D, która obejmuje dawną klasę A+++ oraz większość produktów z klasy A++. To również bardzo oszczędne urządzenia, które pomogą w obniżeniu stałych comiesięcznych kosztów.

Klasy energetyczne – ile plusów to oszczędne urządzenie?

Klasy efektywności energetycznej z plusami to oznaczenia wciąż jeszcze używane przy wielu sprzętach AGD. Kupując nowe urządzenie możemy spotkać się z 10-punktową skalą obejmującą oznaczenia od A+++ do G, przy czym najoszczędniejsze są oczywiście sprzęty oznaczone właśnie symbolem A. Do rzadkości należą już zresztą produkty z innych niż A kategorii. Informację o klasie energetycznej, do której przynależy dany sprzęt, zawsze znajdziemy na etykiecie urządzenia.

Oszczędny sprzęt AGD – co wybrać i czym się kierować?

Wybierając urządzenia AGD, powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na etykiety danego produktu informujące o zużyciu energii. Równie ważna jest efektywność działania konkretnego urządzenia. Nie bez powodu przecież wybieramy zmywarkę, która – choć zużywa prąd – pomaga obniżyć zużycie wody. Podobnie jest też z innymi sprzętami – dobry odkurzacz szybciej i dokładniej posprząta naszą podłogę, a generator pary wyprasuje nasze ubranie znacznie sprawniej niż nasze stare żelazko. Wybraliśmy więc najciekawsze przykłady sprzętów, które zaoszczędzą nie tylko twój czas, ale i pomogą obniżyć rachunki.

Do sprzątania przydadzą się:

Tefal Xplorer Serie 95 RG7987

Ten robot wyróżnia się mocą ssącą na poziomie aż 12 000 Pa – producent przekonuje, że dzięki temu sprzątanie będzie precyzyjne i efektywne. Co ważne, ten model posiada również funkcję mopowania, co pozwala urządzeniu jednocześnie sprzątać podłogę na sucho oraz na mokro. Odkurzacz wyposażono w kamerę laserową ułatwiającą precyzyjną nawigację i skanowanie sprzątanych pomieszczeń w celu ominięcia przeszkód. Skuteczność robota dodatkowo podnosi druga kamera boczna ToF, odpowiadająca za ruch odkurzacza wzdłuż ścian i zbieranie najmniejszych zabrudzeń nawet z takich trudno dostępnych miejsc.

Parametry:

Poziom hałasu: 60 dB

Czas ładowania: 240 min.

Czas pracy: 225 min.

Pojemność zbiornika: 0,5 litra

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, przeszkód, uskoku podłoża, zabezpieczenie przy podnoszeniu

Wirtualna ściana: tak, funkcja

Wirtualna latarnia: nie

Kolor: biały

iRobot Roomba i7+

Ten sprytny robot sprzątający posiada funkcję łączności Wi-Fi, funkcję automatycznego usuwania brudu i oraz funkcję zasysania podnoszącego. Dodatkowo, urządzenie zostało wyposażone w podwójne gumowe szczotki nadające się do sprzątania wszystkich typów powierzchni. Co ważne, robot tworzy inteligentne mapy Imprint, dzięki którym może dostosować się do sprzątanej przestrzeni, a użytkownik zyskuje możliwość np. ustawienia stref bez dostępu. Ważnym atutem urządzenia jest stacja Clean Base z funkcją automatycznego usuwania brudu, która została wyposażona w worki AllergenLock – producent przekonuje, że posiadają 4 warstwy materiału blokującego alergeny i dzięki temu zatrzymują 99% pyłków i pleśni.

Parametry:

Czas pracy/Czas ładowania: 75 min. / 180 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: akustyczny, antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

Poziom hałasu: 68 dB

Samsung Bespoke Jet complete

Ten sprytny odkurzacz poradzi sobie z każdym rodzajem podłogi. Ma 3 różne szczotki: niewielką, która zmieści się pod meblami, szczotkę podstawową – idealną do dywanów, a także coś dla posiadaczy zwierząt – szczotkę, która doskonale zbiera sierść z tapicerek. Jednak niewątpliwym atutem tego urządzenia jest stacja ładująca, w której ukryto pojemny worek na zebrany odkurzaczem kurz. Wystarczy przycisnąć jeden przycisk, by cały kurz z pojemnika przenieść prosto do worka. Dzięki temu unikamy rozsypywania brudu, a wymiana worka jest bardzo higieniczna. Odkurzacz jest bardzo wydajny – ma 4 różne prędkości, które pozwalają w łatwy sposób dostosować tryb pracy urządzenia do aktualnych potrzeb.

Parametry:

Moc wejściowa: 580 W

Poziom hałasu: 86 dB

Zasilanie: akumulatorowe

Maksymalny czas pracy: 60 minut

Czas ładowania: 3,5 godziny

Odkurzacz ręczny: tak

Kolor: biało-czarny

Bateria: litowo-jonowa

Liczba baterii w wyposażeniu: 1

Wymienna bateria: tak

DW kuchni doskonale sprawdzą się:

KitchenAid Artisan 5KSM125EOB

Wielofunkcyjne urządzenie to nie tylko oszczędność miejsca na kuchennym blacie. Ten sprytny robot pozwala nie tylko miksować składniki, ale i je ubijać, a także zagniatać ciasto. System planetarny umożliwia efektywną pracę – producent zapewnia, że mieszadła dokładnie zagarniają wszystkie składniki umieszczone w misie. Dzięki temu nic się nie zmarnuje, a potrawa szybko trafi na stół. Misa robocza o pojemności 4,3 l pozwala na jednoczesne przygotowywanie dużej porcji – nie trzeba więc dzielić ciasta na mniejsze części. Co ważne, robot może być rozbudowywany o dodatkowe przystawki, co eliminuje kolejne ewentualne potrzeby zakupowe.

Parametry:

Moc: 300 W

Pojemność misy roboczej: 4,8 litra

Regulacja obrotów: mechaniczna – skokowa

Liczba poziomów obrotów: 10

Przystawki: hak do zagniatania, mieszadło uniwersalne, przystawka do tarcia i krojenia, trzepaczka

Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce: tak

Ekspres Siemens EQ.6 plus s500 TE655203RW

Nie musisz już iść do kawiarni, by wypić dobrą kawę. Jeśli codziennie raczysz się kawowym napojem, wpatrując się w wodę gotującą się w czajniku, pora rozważyć zakup ekspresu ciśnieniowego. Kawę przygotuje bowiem w ciągu paru chwil, a po skończonej pracy – sam się wyczyści. Inteligentny system sensoFlow pozwala na zaparzanie kawy w idealnej temperaturze dostosowanej do typu napoju. Urządzenie wyposażono także w ceramiczne młynki do kawy ceramDrive, dzięki którym zmielisz kawę na pożądaną grubość ziaren bez konieczności kupowania dodatkowego urządzenia. Co ważne, ekspres oferuje możliwość uzyskania dwóch filiżanek naraz za jednym dotknięciem dzięki funkcji oneTouch DoubleCup.

Parametry:

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Cappuccino, Cortado, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie/Moc: 19 barów/1500 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Tefal Cook4me Touch Wi-Fi CY9128

Ten wielofunkcyjny sprzęt to nie jest zwykły garnek. W tym multicookerze ugotujesz, upieczesz beztłuszczowo, a także udusisz wiele potraw. W jego pamięci zgromadzono 500 przepisów, a co więcej – bazę tę można poszerzać o kolejne receptury, przesyłane przez innych użytkowników. Wśród przepisów aż setka nadaje się do przyrządzenia w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Dodatkowo, możemy skorzystać z wyszukiwania receptur po nazwach posiadanych w lodówce składników. Urządzenie przez każdy przepis prowadzi nas krok po kroku, dzięki czemu przepyszne dania ugotuje nawet osoba, która na co dzień nie zajmuje się przyrządzaniem potraw.

