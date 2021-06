Dźwięki i zdjęcia z chińskiego łazika na Marsie

Chiny podzieliły się nagraniami pierwszych ruchów łazika Zhurong na Marsie.

China National Space Administration / newatlas.com

W maju Chiny stały się trzecim państwem, które wylądowało na czerwonej planecie. Dzięki nagraniom udostępnionym przez państwową stację CCTV możemy zobaczyć i usłyszeć jak łazik Zhurong porusza się po równinie na północnej półkuli planety zwanej Utopia Planitia. Materiały zostały nagrane 22 maja, kiedy to Zhurong wylądował na powierzchni. Od 43 dni pracuje na powierzchni Marsa, pokonując odległość 236 metrów. Jego żywotność ma wynosić ok. 90 dni. W tym czasie będzie używał kamer, radaru podpowierzchniowego, detektora pola magnetycznego i innych instrumentów naukowych do badania planety.

Pierwsze nagranie opublikowane przez Chiny obejmuje materiał zebrany przez łazik z pokładowym urządzeniem rejestrującym dźwięki. Możemy na nim usłyszeć uruchamianie silnika, marsjańskie wiatry i machinacje robota schodzącego na powierzchnię. W drugim filmie widzimy wizualizacje Zhuronga w akcji, stawiającego pierwsze kroki na Marsie.

Źródło: newatlas.com