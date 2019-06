E3 2019: Square Enix pokazuje remake Final Fantasy VII

Square Enix zaprezentowało na konferencji kilka ciekawych tytułów - w tym trzy z serii Final Fantasy!

Square Enix nie było rozreklamowane na E3 tak, jak inni. Producent skupił się przede wszystkim na serii Final Fantasy - zobaczyliśmy (a Ty zobaczysz za chwilę) remake Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII oraz Final Fantasy XIV. Co poza tym? Dying Light 2 oraz pierwsze spojrzenia na produkowaną przez Crystal Dynamics grę Avengers.

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez miłośników serii produkcji. Nie była zaskoczeniem - już miesiąc wcześniej pokazano pierwsze materiały, w tym walkę z pauzą, a teraz wiemy więcej. I można zamawiać tą produkcję w przedsprzedaży.

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Builders został nazwany "kreatywnym rozwinięciem Minecrafta". Patrząc na trailer, trudno zaprzeczyć.

Final Fantasy XIV

Rozszerzenie Shadowbringers do Final Fantasy XIV ukaże się 2 lipca. Umożliwi podnoszenie poziomów postaci do 80, doda rajdy w stylu Nier: Automata oraz dwie nowe klasy postaci i dwie rasy.

Dying Light 2

Czego spodziewać się po Dying Light 2? Wiadomo - zombi. A co poza tym? Trailer za dużo nie wyjaśnia, wiec na informacje o tym jeszcze poczekamy.

Outriders

Outriders to nowa gra People Can Fly. Jest to shooter kooperacyjny, a trailer to tylko migawka. Jak z niego wynika, premiera tej produkcji nastąpi latem 2020 roku.

Final Fantasy VIII

Final Fantasy VIII to remake z okazji 20-lecia premiery gry. Odświeżono grę wizualnie, ale bez zmieniania fabuły.

Marvel's Avengers

Superbohaterowie w jednej produkcji, czyli Avengers. Mówiąc krótko - będzie się działo. Niestety, dopiero w maju 2020.