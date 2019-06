E3 2019: Ubisoft pokazuje Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Uplay+

Ubisoft stawia na uznane marki oraz planuje nowy plan subskrypcji.

Spis treści

Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion to największy tytuł producenta na rok 2019. Przyszłościowy, dystopijny Londyn, w którym gracz może wcielić się w każdą żyjącą w nim osobę. Starsza pani atakująca policjantów? Czemu nie!

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Breakpoint wygląda dziwniej, niż Ghost Recon Wildlands. Mamy nadzieję na interesującą historię i wciągającą kampanię, a także mnóstwo opcji walki taktycznej. Pierwsza beta zaplanowana została na 5 września, miesiąc później tytuł zadebiutuje oficjalnie.

Rainbow Six Siege/Division 2/For Honor

Dla swoich gier sieciowych Ubisoft przygotował szereg aktualizacji. Rainbow Six Siege otrzyma nowego operatora z tajnych służb USA, w For Honor będzie można wziąć udział w trwającym pewien czasu wydarzeniu Shadows of the Hitokiri, gdzie wikingowie zmierzą się z upiorami (?), a Division 2 to nowe lokacje - w tym National Zoo.

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Quarantine to walka z terrorystami w trybie kooperacji.

Roller Champions

Rocket League na rolkach? Coś w tym stylu. Demo można już pobierać z Uplay!

Gods & Monsters

Gods & Monsters to gra RPG, osadzona w świecie inspirowanym grecka mitologią. Zadebiutuje 25 lutego 2020 roku.

Uplay+

Ubisoft ogłosił własny serwisu subskrypcyjny - Uplay+. Wystartuje na jesieni tego roku, a cena to 15 dolarów miesięcznie. Czyżby odpowiedź na Stadia i oraz Xbox Game Pass dla PC? Wypada się tylko cieszyć - im większy wybór, tym lepiej dla graczy.