E3 2019 - co pokazano na PC Gaming Show

PC Gaming Show powrócił na E3 2019. Pokazano na nim szereg ciekawych, dziwnych i obiecujących tytułów. Zobacz teraz!

Spis treści

E3 2019 trwają, a PC Gaming Show urządzono na nim po raz piąty. Znalazły się na nim gry mniejszych producentów oraz te pozycje, które nie załapały na żadną konferencję. nie zabrakło zaskoczeń - jak gameplay z Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Taka ilość różnorodnych tytułów potwierdza, że gry na PC trzymają się bardzo mocno. Oto najciekawsze naszym zdaniem pozycje, które zaprezentowano.

Evil Genius 2

Evil Genius 2 to kontynuacja gry wydanej... 15 lat temu. Rebellion pokazało pierwszy trailer i od razu skojarzył się z przygodami w stylu Jamesa Bonda. Wypada tylko czekać na dalsze informacje.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 to tytuł wyczekiwany przez graczy na całym świecie. W końcu pokazano gameplay - ale w wersji pre-alpha. Zawsze to coś, prawda? A na tym - podobno - nie koniec.

Chivalry II

Chivalry II to dla niektórych Mordhau. Błąd - właściwa "dwójka" została właśnie pokazana. Odpowiadają za nią Tripwire i Torn Banner, a efekty tej współpracy będą widoczne w 2020. Rycerskie bijatyki bardzo kojarzą mi się z Mount&Blade, ale produkcja ta to całkiem inny gameplay.

Midnight Ghost Hunt

Midnight Ghost Hunt to coś jak znany z Prey tryb Typhoon Hunt. Grasz jako łowca duchów lub złośliwy duch, który może ciskać w oponentów różnymi przedmiotami. A jeśli nie zostanie złapany do północy, zyskuje wówczas moce pozwalające na zabicie "łapaczy".

Last Oasis

Last Oasis czyli statki powietrzne na pustyni, walki na miecze i inną broń ostrą, ostrzał wrogich jednostek. Może być ciekawie!

Age of Wonders III: Planetfall

Age of Wonders III: Planetfall, czyli komentarz prawie zbędny. Dinozaury z laserami, cyborgi-zombie, a wszystko jakby żywcem przeniesione w stylu graficzny ostatnich "Cywilizacji". Hit czy kit? Zobaczymy już 6 sierpnia tego roku!

Zombie Army 4: Dead War

Zombie i wszystko jasne. A zaplanowane na 2020 rok Zombie Army 4: Dead War to czterech żywych graczy i fale żywych trupów.

Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes to gratka dla miłośników klimatów Dark Souls, ale skupia się na regrywalności - poziomy generowane są losowo, na graczy czekają tony sekretów oraz mnóstwo wymagających bossów. Brzmi - i wygląda - nieźle.

Planet Zoo

Na razie dość zabijania. Planet Zoo to symulator ogrodu zoologicznego z dziesiątkami zwierząt, tysiącami opcji i miła grafikę. Dostępne od 20 listopada, a wersja beta ma pokazać się latem.

Shenmue III

Legendarny twórca Yu Suzuki pojawił się osobiście na scenie, aby opowiedzieć o Shenmue III - wyczekiwanej grze na PC i PlayStation, która trafi na rynek 19 listopada. Powstała dzięki crowdfundingowi.

Vermintide II: Versus

Rozszerzenie do Warhammer: Vermintide II przynosi nowy tryb PvP.

Cris Tales

Coś dla fanów JRPG... i miłośników zabaw z czasem. Gra umożliwia przeskakiwanie przez linie czasowe, aby ucząc się z przeszłości i działać w teraźniejszości, zmienić przyszłość.

Valfaris

Trochę retro, trochę nowocześnie, na pewno dynamicznie i w stylu Metriodvania.

Maneater

Tripwire mówi, że to “shaRkPG”, a także, coś w stylu... Grand Theft Auto, ale z rekinami, które mają rozbudowany system ewolucji. Dewiza gry: "jedz, eksploruj, ewoluuj". Cóż... może się podobać!

Telling Lies

Telling Lies to gra FMV (Full motion video), podczas której prowadzisz śledztwo, bazując na wielu wideo-pamiętnikach. Łacznie ponad 10 godzin nagrań!

El Hijo

El Hijo (czyli "syn") to skradanka osadzona w Meksyku, która przyciąga wzrok oryginalnym stylem i nieco przerażającymi mnichami. Może okazać się przez nikogo nieoczekiwanym hitem!