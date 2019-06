E3 2019: czego się spodziewamy?

Nowy Xbox? Wgniatające w fotel gry? Mega-sprzęt gamingowy? Czego oczekiwać po tegorocznej edycji targów E3?

Targi E3 rozpoczynają się w przyszły wtorek i potrwają do piątku, 14 czerwca. Jednak można założyć, że w tym roku święto graczy zaczęło się nieco wcześniej - Google zaprezentował Google Stadia Founder's Edition. To niezwykle istotna, ale nie jedyna dobra rzecz, która czeka nas na dniach. W poniższym tekście zgromadziliśmy wszystkie oczekiwania.

Microsoft - konsole połączone z PC

Ponieważ Sony nie pojawi się na E3, Microsoft będzie tam największym graczem. I zdążył już rozbudzić oczekiwania licznymi zapowiedziami - w tym informacją, że każda gra na Xbox będzie również w wersji PC. Spodziewamy się dowiedzieć na ten temat więcej, a ponadto usłyszeć dużo o Xbox Game Pass na PC, który ma w ramach miesięcznej subskrypcji oferować dostęp do ponad setki gier. Wiemy, że na pewno pojawią się tam gry imprezowe z Xboxa, ale co poza tym? Kolejna rzeczy, którą być może Microsoft zdradzi, to Project xCloud, czyli plany streamingu gier. No i czas byłby najwyższy, aby udostępniono publicznie choćby założenia dotyczące następcy konsoli Xbox One. Nie powinno także zabraknąć zapowiedzi i prezentacji "ekskluzywów" na Xboxa.

Electronic Arts nietypowo

Na E3 2019 - jak i w ubiegłych latach - wszyscy wyczekują konferencji prasowych największych producentów gier. Ale zacznijmy od Electronic Arts, które nie przygotowało swojej konferencji, a zamiast tego dłuższy pokaz, skupiający się na prezentacji wybranych tytułów - dla każdego 30 minut. Będą to: Respawn’s Jedi: Fallen Order, Apex Legends, Battlefield V, nowa Fifa, nowe Madden oraz The Sims 4.

I... to wszystko. Nie będzie tradycyjnych stanowisk z wersjami demo i specjalnie przygotowanymi fragmentami gier do pogrania. Sam pokaz - i tyle. Zastanawia też brak sztandarowego ostatnio tytułu EA, czyli Anthem. Nie wróży to dobrze tej produkcji.

Bethesda - czy będzie pozytywnie?

Bethesda rozpocznie swoją konferencję 4 godziny po Microsofcie. Spodziewamy się zobaczyć pierwsze wideo z Doom Eternal i szerszy pokaz Wolfenstein II Youngblood. Producenta czeka ciężka praca, aby znowu zdobyć sympatyków, ponieważ ostatnio rozczarował zarówno Rage 2, jak i - co gorsza - Fallout 76. A warto dodać, ze dwa lata temu, w 2017, miał swój najmocniejszy czas - zaprezentował na E3 następujące tytułu: Prey, Wolfenstein II, Evil Within 2 oraz rozszerzenie Morrowind dla Elder Scrolls Online. Oby znowu czymś pozytywnie zaskoczył! Może nawet Elder Scrolls VI ? Raczej nie, ale pomarzyć można.

PC Gaming Show

PC Gaming Show to pokazy zarówno tych mniej, jak i bardziej znanych producentów i wydawców. Ciężko przewidzieć, co zachwyci, ponieważ wiele firm czeka z pokazaniem, co mają "na warsztacie", do samego pokazu. W tamtym roku zaprezentowano na nim takie tytuły, jak Yakuza 0 (port na PC), Coffee Stain’s Satisfactory, Raw Fury Sable, Anno 1800 (które nie dostało miejsca na konferencji Ubisoftu) i inne. Z pewnością zobaczymy mnóstwo gier niezależnych, a jedyna w miarę konkretna pogłoska mówi o prezentacji przez Rebellion gry Judge Dredd. No, ale zobaczymy.

Ubisoft i Square Enix - co pokażą?

Ubisoft będzie mieć swoją konferencję po PC Gaming Show. Główna atrakcja: Watch Dogs Legion. W rozgrywce będzie można wcielić się w... dowolną postać napotkaną w rozgrywce. Daje tu multum możliwości i można założyć, że kierowanych postaci będzie rzeczywiście legion. Brzmi to niezwykle ciekawie i mamy nadzieję zobaczyć demo. Z pewnością czeka nas prezentacja kolejnej odsłony Ghost Recon. Wiemy, czego nie będzie - Beyond Good & Evil 2 oraz Skull & Bones. Jeśli Microsoft pokaże nowy sprzęt, jest szansa, że i Ubisoft zaprezentuje coś next-genowego.

Square Enix pojawi się po Ubisofcie i ma wystrzelić z grubej rury, pokazując Avengers od studia Crystal Dynamics, remake Final Fantasy VII oraz Dying Light 2. A co jeszcze? Naprawdę trudno powiedzieć...

Oni również mogą zaskoczyć!

Nintendo nie zapowiedziało żadnej gry na PC, ale posiadacze konsol tego producenta być może zobaczą jakieś nowe, warte uwagi pozycje. Natomiast już od momentu pierwszej zapowiedzi - a zwłaszcza filmiku - wszyscy gracze oczekują na Cyberpunk 2077. Na E3 powinny pojawić się nowe informacje i materiały dotyczące tego tytułu. Spodziewamy się również Outer Worlds oraz Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Kolejny "czarny koń" to THQ Nordic, który obecnie ma ok. 60-ciu tytułów w produkcji, w tym Diablo-podobny Darksiders (będzie pokazany) oraz nową odsłonę Red Faction. Chodzą słuchy o odświeżonej wersji Destroy All Humans. Dobrze byłoby, aby Larian Studios zdradziło coś więcej na temat Baldur’s Gate III.

Wszystkie ciekawe informacje będziemy Wam przekazywać na bieżąco.