E3 2020 również zagrożone? Organizatorzy uspokajają - prace nad wydarzeniem idą pełną parą

Epidemia koronawirusa nie ustępuje, m.in. z tego powodu odwołano już liczne targi i wydarzenia sportowe. Ostatnio pojawiły się sugestie, że podobny los może spotkać E3 2020.

Targi E3 to jedno z największych, corocznych wydarzeń związanych z branżą gier. Choć do startu tegorocznej edycji pozostało jeszcze sporo czasu, to już teraz zaczęły pojawiać się obawy dotyczące organizacji targów. Przypomnijmy, że tylko w ostatnich dniach przesunięto targi GDC 2020, natomiast IEM Katowice 2020 odbyły się bez udziału publiczności. Czy podobny los spotka E3 2020?

Organizatorzy wydarzenia - Entertainment Software Association (ESA), poinformowali w oficjalnym oświadczeniu, że choć stale monitorują sytuację związaną z epidemią koronawirusa, to prace nad organizacją E3 2020 idą pełną parą i nic nie wskazuje na to, aby impreza miała się nie odbyć.

Wszyscy bardzo uważnie obserwujemy sytuację. Będziemy czujni, ponieważ naszym priorytetem jest zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo wszystkich naszych wystawców i uczestników. Biorąc pod uwagę to, co wiemy w tej chwili, idziemy pełną parą z planowaniem E3 2020. Sprzedaż wystaw i rejestracji wskazuje na ekscytujący pokaz w czerwcu. - ESA

Na obecną, chwilę swój udział w E3 2020 potwierdziły już takie firmy, jak: Microsoft (Xbox), Nintendo, Ubisoft, Bethesda, SEGA, Capcom, Square Enix, Take-Two, Bandai Namco czy Warner Bros. Wielkim nieobecnym, drugi rok z rzędu, będzie Sony, ale decyzja japońskiego producenta nie ma nic wspólnego z epidemią koronawirusa.

Tegoroczne targi E3 2020 odbędą się w dniach 9 - 11 czerwca.

źródło: gamesradar.com