E3 2021 - GTA 6, Civilization 7 i inni. Najwięksi nieobecni targów

Choć ciekawych premier i prezentacji podczas E3 2021 nie brakowało, to przynajmniej kilku głośnych gier nam tam zabrakło.

Targi E3 2021 były pod wieloma względami wyjątkowe. Po raz pierwszy odbyły się wyłącznie online. Co więcej powróciły one do nas po rocznej przerwie. Niestety, część producentów "po macoszemu" potraktowała wydarzenie i tak naprawdę tylko pokazy firm: Microsoft, Ubisoft i Nintendo wzbudziły u nas większe emocje. Nie da się jednak ukryć, że nawet na tych najlepszych konferencjach brakowało nam kilku ciekawych produkcji, na które po cichu liczyliśmy.

Przedstawiamy wam zatem listę największych nieobecnych podczas targów E3 2021.

E3 2021 - gry, których zabrakło. Najwięksi nieobecni.

Avowed

Sporym zaskoczeniem podczas wydarzenia Xbox & Bethesda Games Showcase był brak najnowszej gry studia Obsidian - Avowed. Jest to gra RPG osadzona w świecie Pillars of Eternity, która rozmiarem i swobodą rozgrywki ma zawstydzić legendarną produkcje Bethesdy The Elder Scrolls V: Skyrim. Wydawać by się mogło, że po niemal roku od pierwszej zapowiedzi możemy spodziewać się przynajmniej nowego trailera, a tymczasem nie otrzymaliśmy nawet najmniejszej wzmianki o tytule, szkoda.

Elden Ring

Oczywiście pamiętamy, że Elden Ring pokazano tuż przed targami E3 2021, ale przecież wydawca gry - Bandai Namco, miał swój własny panel podczas E3, który jednak wolał w całości poświęcić House of Ashes. Szkoda, wielka szkoda.

GTA 6 (Grand Theft Auto 6)

Obecność GTA 6 podczas targów E3 2021 była bardzo mało prawdopodobna. Łudziliśmy się, jednak, że Rockstar może nas zaskoczyć i przynajmniej zaprezentuje nam krótki teaser produkcji. Cóż, coraz więcej wskazuje na to, że do pierwszej oficjalnej prezentacji tytułu będziemy musieli poczekać do przyszłego roku.

Fable

Kolejny wielki nieobecny podczas konferencji Microsoftu. Nowa odsłona Fable została zapowiedziana rok temu, jednak od tamtej pory nie usłyszeliśmy nic nowego na temat gry. Wydawało się, że E3 2021 będzie znakomitą okazją do prezentacji nowości, ale Microsoft zdecydował inaczej.

Civilization 7

Kolejna odsłona kultowej serii gier strategicznych - Cywilizacja, wydawała się pewniakiem do prezentacji podczas E3 2021. Przed targami, sami twórcy gry "podgrzewali atmosferę" twierdząc, że mają kilka ekscytujących, nowych projektów, które zostaną ujawnione jeszcze w tym roku. Niestety, teraz już wiemy, że Firaxis Games nie miało na myśli E3.

Dragon's Dogma 2

Przyznaje się, Dragon's Dogma 2 to moje myślenie życzeniowe. Warto jednak pamiętać, że od przynajmniej kilku miesięcy otrzymujemy przesłanki ku temu, że Capcom faktycznie pracuje nad kontynuacją jednej z najbardziej niedocenianych gier siódmej generacji. Wydawało się, że E3 2021 będą idealnym miejscem do ogłoszenia nowej przygody. Niestety, tak się nie stało.

Resident Evil 4 Remake

Pokaz firmy Capcom ogólnie był mocno rozczarowujący. Jednak po cichu mogliśmy liczyć na przynajmniej jedną dużą zapowiedź albo chociaż króciutki teaser. Resident Evil 4 Remake to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji japońskiego producenta. Gracze od lat domagają się odświeżonej wersji kultowego klasyka. Po wydaniu remake'ów Resident Evil 2 i 3, wydawało się, że wreszcie przyszła pora na "czwórkę". Niestety, jeśli projekt ten powstaje, to Capcom nie jest jeszcze gotowy pokazać go światu

Beyond Good & Evil 2

Ubisoft zrobił podczas E3 2021 swoje. Tylko tyle i aż tyle, szczególnie jeśli spojrzymy na konferencje innych producentów. Niestety, po raz kolejny zabrakło choćby najmniejszej wzmianki o Beyond Good & Evil 2. Pierwszy raz o tym oczekiwanym tytule usłyszeliśmy w 2017 roku. Wówczas otrzymaliśmy znakomity trailer. Rok później mogliśmy liczyć na pierwszy pokaz gameplay'u. Niestety, od tamtej pory w temacie Beyond Good & Evil 2 panuje kompletna cisza.

Zobacz również: E3 2021 – podsumowanie targów. Najlepsze gry i najważniejsze ogłoszenia