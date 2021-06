E3 2021 - Pokaz Microsoftu już dziś. Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać

Wielki pokaz firmy Microsoft podczas targów E3 2021 już dziś. Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać transmisję dotyczącą przyszłości marki Xbox.

Nie da się ukryć, że to właśnie dzisiejsza konferencja Microsoftu najbardziej rozpala wyobraźnie graczy. "Gigant z Redmond" po przejęciu Bethesdy ma w swoich rękach jedna z najbardziej kultowych i popularnych marek na świecie, jak: The Elder Scrolls, Fallout czy Doom. Co nas czego podczas dzisiejszej prezentacji, kiedy i gdzie ją oglądać?

Kiedy odbędzie się pokaz Microsoftu podczas E3 2021?

Konferencja Microsoftu podczas E3 2021 odbędzie się już dziś (13 czerwca) o godzinie 19:00.

Gdzie można obejrzeć transmisję z pokazu gier Microsoftu podczas E3 2021?

Konferencja Microsoftu (Xbox & Bethesda Games Showcase) będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch.

Jak długo będzie trwał pokaz Microsoftu i co zobaczymy?

Włodarze Microsoftu zapowiedzieli już, że podczas E3 2021 zobaczymy największy pokaz gier na Xbox w historii. Na co czekamy? Przede wszystkim na zapowiedź Starfield od Bethesdy, a także konkretne informacje o Halo Infinite, Stalker 2, Avowed (RPG od Obisidan Entertianment), nowym Fable czy State of Decay 3. Możemy być pewni, że Microsoft nas czymś zaskoczy. Cała transmisja została zaplanowana na około 90 minut.

