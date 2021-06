E3 2021 - Ubisoft Forward już dziś. Sprawdź, gdzie obejrzeć

Ubisoft Forward już dziś. Sprawdź, kiedy i jak oglądać.

Spis treści

Już dziś rozpoczyna się wielkie święto graczy – targi E3 2021. Jako pierwszy swoje nowości pokaże francuski producent Ubisoft. Sprawdź, gdzie, jak i kiedy oglądać transmisję tego wydarzenia.

Kiedy odbędzie się Ubisoft Forward?

Transmisja wydarzenia Ubisoft Forward odbędzie się już dziś (12 czerwca) o godzinie 21:00. Warto jednak podkreślić, że tzw. pre-show rozpocznie się godzinę wcześniej (20:00)

Gdzie można obejrzeć transmisję z Ubisoft Forward?

Ubisoft Forward będzie transmitowany na żywo w serwisach YouTube i Twitch.

Jak długo będzie trwał Ubisoft Forward i co zobaczymy?

Ubisoft Forward trwać będzie około 60 minut. Podczas wydarzenia możemy oczekiwać pokazów nowych gier (potwierdzono już obecność Rainbow Six: Extraction), a także nowych informacji na temat już wydanych bądź zapowiedzianych tytułów, jak: Far Cry 6, Roller Champions, Riders Republic i Assassin's Creed Valhalla. Po cichu liczymy również na nowe informacje w sprawie Skull & Bones oraz Beyond Good & Evil 2. Mamy nadzieję, że ten ostatni tytuł nie został skasowany. Możliwe, że Ubisoft szykuje jeszcze jakąś niespodziankę. Wiemy natomiast na pewno, że nie mamy co liczyć na nowe wieści odnoście The Division 2 i The Division Heartlands.

