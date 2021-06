E3 2021 – co, kiedy i gdzie oglądać. Harmonogram transmisji

E3 2021 - największe święto graczy powraca. Sprawdź, kiedy, jak i gdzie możesz obejrzeć zapowiedzi i prezentacje największych producentów i gier.

Spis treści

Po rocznej przerwie, wywołanej pandemią COVID-19, powracają do nas największe targi gier na świecie – E3. Wiemy już, że w tym roku odbędą się one w nieco zmienionej formie, bowiem bez udziału publiczności i wyłącznie online. Choć z pewnością nieco wpłynie to na odbiór poszczególnych konferencji, to i tak czeka nas mnóstwo emocji związanych z grami.

E3 2021 – kiedy odbywają się targi?

E3 2021 odbędą się w dniach 12 – 15 czerwca. Pierwsza duża konferencja należeć będzie do firmy Ubisoft i odbędzie się ona w sobotę, 12 czerwca, o godzinie 21:00 czasu polskiego. Targi oficjalnie zakończą się 15 czerwca (wtorek) podczas wręczenia nagród E3 2021 Awards.

E3 2021 – kto pojawi się na targach i czego możemy oczekiwać

Swoją obecność na E3 2021 potwierdzili już tacy producenci jak: Microsoft (Xbox), Bethesda, Ubisoft, Capcom, Square Enix, Bandai Namco, Nintendo, Warner Bros. oraz Gearbox Entertainment. Oprócz tego możemy liczyć na pokazy wielu innych, mniejszych zespołów deweloperskich w ramach wydarzeń: Future Games Show oraz Indie Games Showcase.

Czego możemy oczekiwać? Mnóstwa nowych materiałów, a przy tym zapowiedzi wielu nowych gier. Największe nadzieje gracze wiążą z konferencją Microsoftu, który obiecał już, że przedstawi nam mnóstwo nowych informacji na temat gier na wyłączność konsol Xbox i PC z Windows 10. Głównym bohaterem prezentacji ma być Starfield – nowy, wielki RPG od Bethesdy.

E3 2021 - co, kiedy i gdzie oglądać. Pełen harmonogram transmisji

Poniżej znajdziecie pełen harmonogram transmisji targów E3 2021. Znajdziecie tu wszystkie informacje odnośnie targów i wydarzeń: daty i godziny poszczególnych transmisji, gdzie i jak oglądać je online oraz czego możemy się spodziewać.

E3 2021 – Ubisoft Forward

Ubisoft będzie pierwszym wydawcą, który przeprowadzi swoją konferencję prasową na E3 2021, za sprawą transmisji Ubisoft Forward.

Data i godzina: Sobota, 12 czerwca 2021 r., godzina 21:00 (tzw. pre-show zacznie się o 20:00)

Sobota, 12 czerwca 2021 r., godzina 21:00 (tzw. pre-show zacznie się o 20:00) Gdzie oglądać: Ubisoft Forward będzie transmitowany na żywo w serwisach YouTube i Twitch.

Ubisoft Forward będzie transmitowany na żywo w serwisach YouTube i Twitch. Czego możemy się spodziewać: Wiemy już na pewno, że jednym z bohaterów pokazu będzie długo wyczekiwane Rainbow Six: Extraction. Z całą pewnością możemy liczyć również na nowe informacje związane z takimi tytułami jak: Far Cry 6, Roller Champions, Riders Republic i Assassin's Creed Valhalla. Po cichu liczymy również na nowe informacje w sprawie Skull & Bones oraz Beyond Good & Evil 2. Mamy nadzieję, że ten ostatni tytuł nie został skasowany. Możliwe, że Ubisoft szykuje jeszcze jakąś niespodziankę. Wiemy natomiast na pewno, że nie mamy co liczyć na nowe wieści odnoście The Division 2 i The Division Heartlands.

E3 2021 - Gearbox Entertainment

Zaraz po Ubisoft Forward, nowości swoje i partnerów pokaże Gearbox.

Data i godzina: Sobota, 12 czerwca 2021 r., godzina 23:00

Sobota, 12 czerwca 2021 r., godzina 23:00 Gdzie oglądać: Konferencja Gearbox Entertainment będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch.

Konferencja Gearbox Entertainment będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch. Czego możemy się spodziewać: Gearbox Entertainment to nie tylko studio Gearbox Software (twórcy serii Borderlands). Choć producent nie zdradził nam żadnych informacji na temat swojego pokazu, to spekuluje się, że zobaczymy kolejny spin-off serii Borderlands, który skupiony będzie wokół postaci Tiny Tiny.

E3 2021 – Microsoft (Xbox & Bethesda Games Showcase)

Nie da się ukryć, że pod nieobecność Takich firmy jak Sony czy Electronic Arts, konferencja Microsoftu to najważniejsze wydarzenie targów E3 2021. Szczególnie, że w skład konferencji „giganta z Redmond” wejdą nie tylko produkcje przygotowane przez wewnętrzne zespoły marki Xbox, ale również Bethesdy, który został wykupiona przez Microsoft.

Data i godzina: Niedziela, 13 czerwca 2021 r., godzina 19:00

Niedziela, 13 czerwca 2021 r., godzina 19:00 Gdzie oglądać: Konferencja Microsoftu (Xbox & Bethesda Games Showcase) będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch.

Konferencja Microsoftu (Xbox & Bethesda Games Showcase) będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch. Czego możemy się spodziewać: Włodarze Microsoftu zapowiedzieli już, że podczas E3 2021 zobaczymy największy pokaz gier na Xbox w historii. Na co czekamy? Przede wszystkim na zapowiedź Starfield od Bethesdy, a także konkretne informacje o Halo Infinite, Stalker 2, Avowed (RPG od Obisidan Entertianment), nowym Fable czy State of Decay 3. Możemy być pewni, że Microsoft nas czymś zaskoczy.

E3 2021 – Square Enix

Gdy emocje po konferencji Microsoftu opadną, to warto będzie obejrzeć co do zaoferowania ma Square Enix.

Data i godzina: Niedziela, 13 czerwca 2021 r., godzina 21:15

Niedziela, 13 czerwca 2021 r., godzina 21:15 Gdzie oglądać: Konferencja Square Enix będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch.

Konferencja Square Enix będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch. Czego możemy się spodziewać: Square Enix potwierdziło już, że podczas E3 2021 zobaczymy nową grę Eidos Montreal. Oprócz tego możemy liczyć na pokaz takich produkcji jak: Babylon's Fall, Life Is Strange: True Colors czy Marvel's Avengers. Po cichu liczymy także na nowe wieści odnośnie polskiego Outrdiers.

E3 2021 – Warner Bros.

Warner Bros. Nie ma dla nas wielu nowości.

Data i godzina: Niedziela, 13 czerwca 2021 r., godzina 23:00

Niedziela, 13 czerwca 2021 r., godzina 23:00 Gdzie oglądać: Konferencja Warner Bros będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube.

Konferencja Warner Bros będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube. Czego możemy się spodziewać: Warner Bros będzie obecne na E3 2021 tylko z jednego powodu – gry Back 4 Blood. Ten kooperacyjny shooter z zombie w tle od Turtle Rock Studios doczeka się wielu nowych informacji.

E3 2021 - Future Games Show

Future Games Show to wyjątkowa konferencja, którą poprowadzą znani aktorzy z gier Troy Baker i Laura Bailey.

Data i godzina: Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r., godzina 01:00

Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r., godzina 01:00 Gdzie oglądać: Konferencja Future Games Show będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch.

Konferencja Future Games Show będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch. Czego możemy się spodziewać: Na tę chwilę nie wiemy nic na temat konferencji Future Games Show. Zaproszenie do współpracy znanych aktorów może jednak sugerować, że podczas wydarzenia zobaczymy kilka niespodzianek.

E3 2021 - Indie Games Showcase

Lubicie gry od niezależny twórców? Jeśli tak, to nie możecie przegapić Indie Games Showcase.

Data i godzina: Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r., godzina 21:00

Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r., godzina 21:00 Gdzie oglądać: Konferencja Indie Games Showcase będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch.

Konferencja Indie Games Showcase będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch. Czego możemy się spodziewać: Podczas Indie Games Showcase możemy spodziewać się prezentacji najlepszych gier niezależnych. My trzymamy kciuki za obszerny pokaz Darkest Dungeon 2.

E3 2021 – Capcom

Capcom – japoński producent również będzie obecny podczas E3 i wiemy już co nam pokaże.

Data i godzina: Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r., godzina 23:30

Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r., godzina 23:30 Gdzie oglądać: Konferencja Capcomu będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch.

Konferencja Capcomu będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch. Czego możemy się spodziewać: Capcom ujawnił, że na pokazie znajdą się takie gry jak The Great Ace Attorney Chronicles, Resident Evil Village oraz ekskluzywne dla Switcha tytuły Monster Hunter Rise i Monster Hunter Stories 2. Miejmy nadzieję, że japoński producent szykuje dla nas jeszcze jakąś niespodziankę. Nasze marzenie – Dragon's Dogma 2.

E3 2021 - Nintendo Direct

Ostatniego dnia targów swoją konferencję będzie miało Nintendo.

Data i godzina: Wtorek, 15 czerwca 2021 r., godzina 18:00

Wtorek, 15 czerwca 2021 r., godzina 18:00 Gdzie oglądać: Konferencja Nintendo Direct będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch.

Konferencja Nintendo Direct będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube i Twitch. Czego możemy się spodziewać: Z całą pewnością Nintendo szykuje ogromny pokaz gier na wyłączność Nintendo Switch. Możemy spodziewać się, że część z nich zadebiutuje jednak dopiero w 2022 roku. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 to zdecydowanie najbardziej oczekiwana gra Japończyków. Oprócz tego coraz więcej spekuluje się o nowej konsoli - Nintendo Switch Pro.

E3 2021 - Bandai Namco

Data i godzina: Wtorek, 15 czerwca 2021 r., godzina 23:25

Wtorek, 15 czerwca 2021 r., godzina 23:25 Gdzie oglądać: Konferencja Bandai Namco będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube.

Konferencja Bandai Namco będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube. Czego możemy się spodziewać: Bandai Namco również pojawi się na E3 z własną konferencją. Choć producent nie zdradził oficjalnie co pokaże, to śmiało możemy założyć, że pojawią się nowe informacje związane z nadchodzącymi grami producenta: Scarlet Nexus, Dark Pictures Anthology: House of Ashes i Tales of Arise.

E3 2021 Awards Show

Tegoroczne targi E3 zakończy ceremonia wręczenia nagród, podczas której nagrodzone zostaną najlepsze gry i producenci.