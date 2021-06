E3 2021 – podsumowanie targów. Najlepsze gry i najważniejsze ogłoszenia

Targi E3 2021 już za nami, przez ostatnie kilka dni mogliśmy oglądać prezentacje dziesiątek gier, które w nadchodzących miesiącach i latach trafią na nasze konsole i komputery. Postanowiliśmy wybrać dla was najważniejsze wydarzenia targów, a także podsumować to co zobaczyliśmy.

Spis treści

E3 2021 – Najważniejsze wydarzenia

Jeszcze przed targami E3 2021 otrzymaliśmy prawdziwą „bombę” podczas Summer Game Fest Kick Off Live w postaci zapowiedzi Tiny Tina's Wonderlands - spin-offu Borderlands i pokazu Elden Ring – najnowszej produkcji From Software.

Następnie, zgodnie z tradycją, pierwsze skrzypce podczas E3 2021 należały do Ubisoftu. Francuski producent pokazał nam kilka nowych materiałów ze swoich najważniejszych gier jak: Far Cry 6 oraz Assassin's Creed Valhalla, ale zdecydowanie najważniejszą grą wydarzenia był Rainbow Six Extraction – nowy kooperacyjny, taktyczny shooter oparty na rozwiązaniach znanych z Rainbow Six Siege. Trzeba przyznać, że pokazany materiał z rozgrywki wygląda interesująco i już nie możemy doczekać się premiery gry.

Następnie mieliśmy kilka mniejszych pokazów, aż wreszcie przyszła pora na konferencję Microsoftu, która absolutnie nie rozczarowała. Jednak więcej o niej, za chwilę. Tego samego wieczoru, swoją prezentację miało Square Enix, ale japoński producent zdecydowanie nie będzie mógł jej zaliczyć do zbyt udanych.

W kolejnym dniu na graczy czekał pokaz twórców gier niezależnych – Indie Games Showcase oraz konferencja Capcomu. Niestety, obydwa wydarzenia okazały się być sporym rozczarowaniem.

Na zakończenie targów do głosu doszli japońscy producenci Nintendo i Bandai Namco. Pierwszy z nich zaprezentował kilka ciekawych produkcji, jednak wszystkie i tak przyćmił pierwszy teaser gameplay'u z The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2.

E3 2021 – najlepsze gry

Nie jest łatwo wskazać nam najlepszą grę targów, dlatego postanowiliśmy wybrać 10 produkcji, które zdecydowanie zasłużyły na waszą uwagę.

Starfield

Redfall

Rainbow Six Extraction

Forza Horizon 5

The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2

Far Cry 6

Halo Infinite

Stalker 2: Heart of Chernobyl

Battlefield 2042

Marvel’s Guardians of the Galaxy

E3 2021 – największe rozczarowanie

Wybór największego rozczarowania targów E3 2021 również nie należy do najłatwiejszych. Kilku producentów robiło niemal wszystko, aby znaleźć się w tym „wyjątkowym” gronie.

Na początek konferencja Square Enix. Choć japoński producent pokazał długo wyczekiwane Babylon's Fall od Platinum Games, to nie dość, że gra otrzymała najgorszy zwiastun dekady, to nie pomógł jej również gameplay, który „niczego nam nie urwał”. Co gorsza, ogłoszono, że Babylon's Fall będzie grą typu „live service” nastawioną na kooperację. Gracze byli z tego powodu tak niezadowoleni, że Square Enix było zmuszone do zablokowania sekcji komentarzy w swoich mediach społecznościowych.

Japońskiemu producentowi nie pomogła również prezentacja nowej gry z serii Final Fantasy, czyli Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins. Pomijając już, że niewiele w tej produkcji z Final Fantasy, to osoby odpowiedzialne za trailer powinny zostać zwolnione. Za dużo w tym wszystkim było chaosu!

Przed kompletną kompromitacją Square Enix uchroniły ciekawe prezentacje Life is Strange: True Colors oraz Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Square Enix byłoby naszym kandydatem numer jeden do największego rozczarowania E3 2021 gdyby nie Indie Games Showcase, Capcom i Bandai Namco. Pokaz gier niezależnych rozczarował, a ciekawsze produkcje tego typu mogliśmy zobaczyć na kilku innych konferencjach. Nas szczególnie zachwyciły: Replaced, Sommerville oraz Twelve Minutes.

Capcom z kolei skupił się na już wydanych, bądź mniejszych produkcjach w tym: Monster Hunter Rise, Resident Evil Village, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin oraz The Great Ace Attorney Chronicles. Byłaby to zdecydowanie najnudniejsza i pozbawiona wyrazu konferencja targów, gdyby nie Bandai Namco, które w całości skupiło się tylko na jednej grze, horrorze - House of Ashes. Warto przypomnieć, że była to ostatnia transmisja z targów i mogliśmy oczekiwać czegoś lepszego. Cóż, może za rok będzie lepiej.

Microsoft zwycięzcą targów, ale…

Niekwestionowanym zwycięzcą targów E3 2021 został Microsoft. Prezentacja Xbox & Bethesda Games Showcase była po brzegi wypełniona zwiastunami, zapowiedziami i gameplay'ami. Na nudę nie mogliśmy narzekać, szczególnie, że otrzymaliśmy pierwszy oficjalny zwiastun Starfield – nowej gry RPG od Bethesdy.

Dalej było tylko lepiej, obszerny pokaz z rozgrywki z Stalker 2: Heart of Chernobyl, który wbija w fotel czy pełna prezentacja Forza Horizon 5, sprawiły, że w każdym graczu, bez względu na prywatne sympatie pojawiła się chęć nabycia najnowszej konsoli Microsoft. Szczególnie, że „gigant z Redmond” pokazał również prawdziwą siłę Xbox Game Pass. Tylko w 2021 roku możemy liczyć na kilkanaście premierowych wydań gier, i to nie tylko od wewnętrznych zespołów „zielonych”. Wśród najważniejszych produkcji warto wymienić: D&D: Dark Alliance, Microsoft Flight Simulator (Xbox), The Ascent, Hades, Psychonauts 2, Back 4 Blood, Age Of Empires IV, Forza Horizon 5 czy Halo Infinite.

Choć to Microsoft dostarczył nam największych emocji podczas E3 2021, to trudno nie odnieść wrażenia, że nie są to już te sami targi co kilka lat temu. Brak takich wydawców jak Electronic Arts czy Sony sprawił, że „zieloni” nie mieli tak naprawdę z kim konkurować. Szczególnie, że pozostali wydawcy mocno rozczarowali. W zasadzie jeszcze tylko Ubisoft pokazał coś interesującego. Pozostali producenci skupili się bardziej na promowaniu swoich dotychczasowych produkcji niż na prezentowaniu nowości.

E3 2021 już za nami, ale to nie koniec wrażeń związanych z naszym ukochanym hobby. W nadchodzących tygodniach możemy spodziewać się kolejnych prezentacji i wydarzeń. Spekuluje się, że Sony szykuje kolejny State of Play, natomiast w lipcu możemy liczyć na EA Play Live.