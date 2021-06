E3 2021 - pokaz Bandai Namco już dziś! Kiedy i gdzie oglądać?

Targi E3 pomału zmierzają do końca. Jedną z ostatnich firm, która pokaże nam swoje nowości będzie

Spis treści

Targi E3 2021 pomału zmierzają do końca. Jedną z ostatnich firm, która pokaże nam swoje nowości będzie Bandai Namco. Producent ten ma w swoim portfolio wiele ciekawych marek. Już niebawem na rynku zadebiutuje Scarlet Nexus - RPG akcji inspirowane anime, a na początku przyszłego roku możemy liczyć na Elden Ring. Sprawdź, jak, gdzi i kiedy oglądać pokaz gier japońskiego producenta na E3 2021.

Kiedy odbędzie się pokaz gier Bandai Namco na E3 2021?

Pokaz gier Bandai Namco na E3 2021 odbędzie się już dziś (15 czerwca) o godzinie 23:25.

Gdzie można obejrzeć transmisję z pokazu Bandai Namco podczas E3 2021?

Konferencja Bandai Namco będzie transmitowana na żywo w serwisie YouTube.

Jak długo będzie trwał pokaz gier Bandai Namco i co zobaczymy?

Bandai Namco oficjalnie nie zdradziło jeszcze co pokaże podczas E3 2021. Śmiało możemy jednak założyć, że pojawią się nowe informacje związane z nadchodzącymi grami producenta: Scarlet Nexus, Dark Pictures Anthology: House of Ashes i Tales of Arise. Po cichu liczymy na Elden Ring, ale niestety jest to bardzo mało prawdopodobne.

Zobacz również: E3 2021 – co, kiedy i gdzie oglądać. Harmonogram transmisji