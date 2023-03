E3 2023 anulowane, ale czy to źle? Te 5 wydarzeń sprawi, że zapomnisz o kultowych targach dla graczy

Targi E3 2023 właśnie zostały anulowane. Nie ma jednak co rozpaczać, warto, zamiast tego, zaznaczyć w swoich kalendarzach 5 wydarzeń, które zastąpią nam E3.

Targi E3 urosły do miana legendarnych. Przez wiele lat to właśnie podczas nich spotykali się gracze i producenci gier z całego świata. E3 zawsze obfitowały w mnóstwo prezentacji, zapowiedzi i materiałów zarówno z już zapowiedzianych, jak i zupełnie nowych gier. W ostatnich latach siła E3 zaczęła jednak słabnąć. Powodów tego jest tak naprawdę całe mnóstwo, ale wśród najważniejszych z całą pewnością warto wymienić:

Rosnące koszty dla wystawców

Coraz większa konkurencja

Zmiana podejścia do tego typu wydarzeń przez samych graczy

Pandemia COVID-19 również nie przysłużyła się E3. Choć w tym roku włodarze imprezy zapowiadali, że powrócą z impetem, to właśnie okazało się, że nic z tego nie wyjdzie. W ostatnich tygodniach kolejni producenci rezygnowali oficjalnie z udziału, przy okazji ujawniając własne, prywatne wydarzenia. Sony, Nintendo, Microsoft, Ubisoft czy Sega, to tylko część producentów, którzy już wcześniej zapowiedzieli, iż na E3 2023 się nie pojawią. Ich brak z całą pewnością odegrał kluczową rolę w całkowitym pożegnaniu tegorocznej edycji targów.

To była trudna decyzja ze względu na cały wysiłek, jaki my i nasi partnerzy włożyliśmy w przygotowanie tego wydarzenia, ale musieliśmy zrobić to, co jest dobre dla branży i co jest dobre dla E3 - Kyle Marsden-Kish, przedstawiciel jednego z głównych organizatorów E3 2023

Jak nie E3, to co? O tych wydarzeniach musicie pamiętać

E3 2023 anulowano, ale czy my gracze naprawdę coś na tym tracimy? Oczywiście trzeba przyznać, że wydarzenie to miało w sobie pewną magię. Z reguły przez 3-4 dni mogliśmy liczyć na nieustanny napływ nowych informacji i materiałów ze świata gier. Choć już nie w tej formie, to w czerwcu z pewnością nie będziemy narzekać na brak atrakcji. Już teraz możemy bowiem potwierdzić znakomicie zapowiadające się wydarzenia, które poniekąd zastąpią nam E3 2023.

