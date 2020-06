EA Access i Origin Access w znakomitej promocji

Electronic Arts przygotowało dla nas znakomitą promocję na usługi abonamentowe - EA Access i Origin Access.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji skorzystać z usług abonamentowych od Electronic Arts, to teraz macie ku temu znakomitą okazję. Producent zdecydował się na znaczną obniżkę cen swoich usług, dzięki czemu, za przysłowiowe "grosze" możecie "ograć bogatką bibliotekę gier od EA.

EA Access możecie uruchomić już teraz na konsolach PlayStation 4 i Xbox One za zaledwie 5 zł za miesiąc. Jeszcze lepszą ofertę otrzymają gracze PC-towi, pierwszy miesiąc w Origin Access to teraz wydatek zaledwie 3,99 zł. Czy warto? Zdecydowanie tak, już teraz w bogatej ofercie gier znajdziecie takie produkcje, jak: Battlefield 5, FIFA 20, Mass Effect Andromeda, Dragon Age Inkwizycja i wiele, wiele więcej.

Powyższa promocja potrwa jeszcze 14 dni, po tym okresie, cena abonamentów powróci do nominalnej wartości, tzn. 14,99 zł za miesiąc. Lepszej okazji na ich wypróbowanie raczej nie znajdziecie.

Co więcej, można się spodziewać, że do biblioteki gier usług EA Access i Origin Access trafią niebawem kolejne produkcje. Szczególnie, że producent szykuje się do ogromnej prezentacji swoich nowości - EA Play Live, która dobędzie się już w najbliższy czwartek. Czego możemy się spodziewać? Sporo mówi się o remasterze oryginalnej trylogii Mass Effect. Pewniakiem jest natomiast gameplay z ujawnionej wczoraj produkcji - Star Wars Squadrons.

