EA Access z datą premiery na PlayStation 4!

W zeszłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że po prawie pięciu latach od debiutu EA Access na konsoli Microsoftu – Xbox One, usługa ta trafi również na PlayStation 4. Dzisiaj przedstawiciele Electronic Arts ujawnili konkretną datę debiutu EA Access na konsoli Sony.

Japoński producent długo bronił się przed EA Access, argumenty podawano różne, ale żaden z nich nie przekonywał użytkowników konsol PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro. W maju przedstawiciele Sony i Electronic Arts dość niespodziewanie poinformowali o nawiązaniu nowej współpracy, która zaowocuje debiutem usług EA Access. Jeśli nie możecie się już doczekać, aby skorzystać z możliwości nowej subskrypcji na swojej konsoli to zaznaczcie w kalendarzu datę 24 lipca, wtedy to właśnie EA Access oficjalnie wystartuje na PlayStation 4.

Czym jest i co tak naprawdę oferuje nam EA Access? Jest to usługa abonamentowa Electronic Arts. W zamian za 4,99 dolara miesięcznie bądź 29,99 dolara rocznie uzyskujemy dostęp do bogatej biblioteki gier producenta, w której znajdziemy m.in. takie hity jak: FIFA 19, Battlefield V, The Sims 4, Unravel Two, A Way Out czy Mass Effect Andromeda. Oprócz tego abonenci usługi mogą liczyć na 10% rabat przy zakupie cyfrowych produktów EA w sklepie PlayStation Store. Zniża ta dotyczy zarówno pełnych wersji gier, jak również dodatków, przepustek sezonowych czy zawartości FIFA Ultimate Team.

