EA Play Live 2021 już dziś. Sprawdź, jak oglądać pokaz gier Electronic Arts

Sprawdź, kiedy i gdzie można obejrzeć wydarzenie EA Play Live 2021, na którym zobaczymy m.in. pokaz z rozgrywki z gier Battlefield 2042 i FIFA 22.

Spis treści

Electronic Arts celowo opuściło tegoroczne targi E3 2021, aby lepiej przygotować się do własnego wydarzenia - EA Play Live 2021. Amerykański producent już od tygodni podgrzewa atmosferę wokół transmisji i tego co dokładnie zobaczymy.

Kiedy odbędzie się transmisja EA Play Live 2021?

Przedstawiciele amerykańskiego producenta ujawnili, że EA Play Live 2021 odbędzie się już dziś (22 lipca), o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Zobacz również:

Jak długo będzie trwał EA Play Live 2021?

Wydarzenie EA Play Live rozpocznie się o 19:00 od tzw. pre-show, który potrwa najprawdopodobniej godzinę. Następnie zacznie się już właściwe wydarzenie, które powinno potrwać od 30 do 60 minut.

Gdzie można obejrzeć transmisję z EA Play Live 2021?

Transmisję z EA będzie można obejrzeć na oficjalnych kontach EA w serwisach YouTube i Twitch.

Co zobaczymy podczas EA Play Live 2021?

Wiemy już, że podczas EA Play Live zobaczymy kolejne nowości związane z grą Battlefield 2042. Najprawdopodobniej będzie to prezentacja kolejnego trybu, który zawita do sieciowej strzelanki studia DICE. Pewniakiem jest również kolejna prezentacja FIFY 22 od EA Sports. Możliwe, że dowiemy się czegoś więcej na temat ewentualnego dema gry. Co jeszcze nas czeka?

Z całą pewnością możemy spodziewać się nowych wieści dla fanów Apex Legends i pozostałych gier sportowych wydawcy. Niestety, wiemy już, że nie zobaczymy nowych materiałów z Dragon Age 4 czy nowego Mass Effecta. Najprawdopodobniej zabraknie również zapowiedzi nowych gier z uniwersum Star Wars. W zamian za to możemy być pewni, że EA szykuje dla nas jakąś niespodziankę. Od co najmniej kilku tygodni spekuluje się, na temat remake'u trylogii Dead Space.

Zobacz również: Sprawdź, kiedy wystartuje letnia wyprzedaż gier na Xbox One i Xbox Series X