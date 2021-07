EA Play Live Spotlight już dziś - sprawdź, jak oglądać

Już dzisiaj będziemy mogli wziąć udział w kolejnym wydarzeniu w ramach EA Play Live 2021 Spotlight. Event skupi się na grach niezależnych.

Spotlight to seria mniejszych wydarzeń, które mają nas przygotować to głównego eventu EA Play Live, który odbędzie się 22 lipca. Poprzednio tematem przewodnim była przyszłość gier z gatunku FPS. Tym razem organizatorzy zabiorą nas do świata gier niezależnych.

EA Play Live Spotlight rozpocznie się dzisiaj, 13 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję można oglądać na oficjalnym kanale YouTube Electronic Arts.

W programie dzisiejszego wydarzenia zaplanowany jest pokaz Lost in Random. To przygodowa gra akcji, która ukaże się jeszcze w tym roku na komputerach PC i konsolach. Zapowiedziana ma być także gra od studia Silver Rain. Na temat samej produkcji nie wiadomo zbyt wiele, na szczegóły musimy poczekać do wieczora.

Będziemy mogli uczestniczyć także w krótkiej rozmowie, podczas której twórcy gier It Takes Two oraz Knockout City opowiedzą o sukcesie swoich produkcji.

