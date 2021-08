EA Play i Xbox Game Pass Ultimate z nowymi grami! Raj dla fanów wyścigów

Jak poinformowali właśnie przedstawiciele Electronic Arts, już niebawem posiadacze abonamentu EA Play lub Xbox Game Pass Ultimate będą mogli cieszyć się trzema nowymi grami.

EA Play to ciekawa usługa abonamentowa, która zapewnia nam dostęp do bogatego portfolio gier wydawanych przez Electronic Arts. Od kilku miesięcy w szeregach amerykańskiego producenta znajduje się studio Codemasters i jak właśnie ujawniono - pierwsze gry dewelopera trafią już niebawem do biblioteki EA Play. O jakie tytuły dokładnie chodzi? Jak łatwo się domyśleć będą to głównie produkcje skierowane do sympatyków wyścigów:

F1 2020

DiRT 5

GRID

fot. Electronic Arts

Choć nie ujawniono dokładniej daty debiutu powyższych gier w EA Play, to z pewnością trafią one do usługi jeszcze w tym miesiącu. Sprawdzić swoje umiejętności w grach Codemasters będą mogli również posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Ultimate bowiem w jego skład (oprócz wielu innych bonusów i atrakcji) wchodzi właśnie EA Play. Warto też dodać, że usługa abonamentowa Electronic Arts to nie tylko darmowe gry, ale również liczne zniżki i bonusy w najpopularniejszych grach producenta jak np.: FIFA 21 czy Apex Legends.

