EA Sports FC - co wiemy o następcy serii FIFA? Sprawdź! Data premiery, platformy, tryby

Electronic Arts oficjalnie ogłosiło nową serię gier piłkarskich – EA Sports FC, która zastąpi dobrze nam znaną FIFĘ. Co zaoferuje nam nowy cykl od EA? Kiedy nastąpi jego premiera? Na jakich konsolach się ukaże? Sprawdź, co już wiemy.

Spis treści

FIFA 23 ostatnią odsłoną serii od EA. Przygotujcie się na EA Sports FC

Seria gier piłkarskich FIFA od Electronic Arts jest z nami już od 28 lat. Możemy już jednak oficjalnie potwierdzić, że FIFA 23 będzie ostatnią odsłoną cyklu, które przygotuje studio EA Sports. Amerykański producent wreszcie potwierdził wcześniejsze plotki i poinformował o rozstaniu z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej (skrót od fr. Fédération Internationale de Football Association), do której należały prawa do marki. Co poróżniło dwie firmy współpracujące ze sobą od niemal trzech dekad? Odpowiedź jest prosta - pieniądze.

FIFA 23, oficjalnie już, będzie ostatnią odsłoną serii od EA (fot. Electronic Arts)

Choć oficjalnie tego nie ujawniono, to jak donosi New York Times, włodarze organizacji FIFA zażądali podwojenia kwoty, jaką EA płaci za prawa do marki. Dwa razy więcej, to według aktualnych ustaleń blisko miliard dolarów za czteroletnią umowę. Można by powiedzieć, że przecież EA zarabia na serii FIFA krocie i „stać ich na to”. Należy jednak pamiętać, że mówimy tu tylko o jeden umowie licencyjnej, a takich Electronic Arts do opłacenia ma jeszcze około 300 (choć oczywiście mniej kosztownych), nie wspominając już o wydatkach związanych z produkcją gry czy jej promocją.

Zobacz również:

EA Sports FC – kiedy premiera?

Electronic Arts potwierdziło już, że „nowa era” gier piłkarskich rozpocznie się w lipcu 2023 roku. Co oznacza, że kolejne odsłony nowej serii będą debiutować wcześniej niż te z cyklu FIFA (które z reguły pojawiały się we wrześniu).

EA Sports FC – co z licencjami? Które kluby i ligi mogą liczyć na obecność w grze?

Utrata tak znaczącego partnera, jakim jest Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej może budzić obawy co do przyszłości EA Sports FC i dostępnych w grze licencji. Między innymi z tego powodu seria Pro Evolution Soccer nigdy nie mogła nawiązać równorzędnej rywalizacji z FIFĄ od EA. Jak to zatem będzie się wyglądać w nowej serii od Electronic Arts?

Amerykański producent podkreślił już, że nawet po rozstaniu z FIFĄ wciąż może liczyć na ponad 300 innych partnerów ze świata piłki nożnej. EA zatem nadal dysponować będzie oficjalnymi licencjami ponad:

19 tysięcy piłkarzy

700 zespołów

100 stadionów

30 lig z całego świata

Fani angielskiej Premier League, hiszpańskiej La Ligi, niemieckiej Bundesligi czy włoskiej Serie A będą mieli wyjątkowe powody do radości bowiem, dzięki ekskluzywnym partnerstwom będziecie mogli doświadczyć rozgrywek ligowych w najlepszy możliwy sposób. Wśród licznych partnerów EA Sports FC znaleźli się również Nike, Conmebol czy UEFA. Obecność tej ostatniej organizacji może sugerować, że w EA Sports FC nie zabraknie Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy Ligi Konferencji.

EA Sports FC – Tryby rozgrywki. Co z Ultimate Team?

W EA Sports FC nie zabraknie trybu Ultimate Team (fot. EA)

Electronic Arts zachowało prawa do wszystkich swoich rozwiązań i trybów, co oznacza, że uwielbiane przez graczy rozgrywki: Ultimate Team, wirtualnych klubów, VOLTA Football czy tryb kariery pojawią się również w EA Sports FC. Choć z całą pewnością odpowiednio odświeżone.

EA Sports FC tylko na PS5 i Xbox Seris X|S?

EA Sports FC ma rozpocząć nową erę w historii gier piłkarskich. Twórcy gry podkreślają, że zmiany, które nastąpią, pozwolą łatwiej wprowadzać innowacje i udoskonalać to, co już wcześniej zostało stworzone. Co istotne, włodarze Electronic Arts już wcześniej informowali, że największe, nowe produkcje od wewnętrznych zespołów będą powstawać z myślą o konsolach dziewiątej generacji - PS5 i Xbox Seris X|S oraz PC.

Możliwe zatem, że EA Sports FC nie pojawi się już na wysłużonych PlayStation 4 i Xbox One. Oczywiście, na ewentualne potwierdzenie tych informacji będziemy musieli jeszcze poczekać, ale obecnie mało prawdopodobne wydaje się wydanie EA Sports FC na starszych konsolach.

Co z FIFA 24? Jaka przyszłość czeka kultową serię?

Jak już wiemy FIFA 23 była ostanią odsłoną serii od EA Sports. Deweloperzy pracują obecnie nad własną marką - EA Sports FC. Co jednak z serią FIFA? Czy FIFA 24 powstanie? Cóż, włodarze Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej zapewniają, że tak właśnie będzie. Co więcej, "najlepsza, prawdziwa FIFA" ma być tylko jedna i będzie to gra na licencji organizacji. Obecnie jednak większość informacji na temat FIFY 24 to głównie plotki i spekulacje.

EA Sports FC traci w 2023 roku konkurenta. Oficjalnie - nie będzie FIFY 24, za to otrzymamy coś innego

Czekaliśmy dość długo na te informacje, ale możemy już oficjalnie potwierdzić, że gra FIFA 24 nie powstanie. Taki oficjalny komunika wydał Gianni Infantino - prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. EA może zatem spokojnie pracować na EA Sports FC bowiem w tym roku straciło największego konkurenta. Nie oznacza to jednak, że "elektronicy" mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy. Infantino zapowiedział bowiem, że seria gier piłkarskich wróci w przyszłym roku jako FIFA 25! Pewny siebie lider organizacji zapowiedział, że będzie to najlepsza gra dla fanów piłki nożnej na całym świecie. Co więcej, dowiedzieliśmy się również, że w planach są kolejne gry z cyklu, a więc FIA 26, 27 itd. Niebawem powinniśmy otrzymać więcej informacji na temat nowej serii gier FIFA.

Nowa gra FIFA - FIFA 25, 26, 27 i tak dalej - zawsze będzie najlepszą grą dla każdej dziewczyny czy chłopaka, już niedługo będziemy mieli więcej wiadomości na ten temat - Gianni Infantino.

To już wszystko, co na razie wiemy na temat EA Sports FC, możecie być jednak pewni, że gdy tylko poznamy nowe informacje na temat gry, to od razu damy wam znać.

Zobacz również: