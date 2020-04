EA Sports FIFA 20 Stay and Play Cup - turniej online z prawdziwymi gwiazdami futbolu

W ramach inicjatywy "Zostań w domu. Grajmy razem" odbędzie się EA SPORTS FIFA 20 Stay and Play Cup. Wezmą w nim udział profesjonalni piłkarze, reprezentujący takie kluby, jak Chelsea, PSG, Borrusia Dortmund czy Liverpool.

EA Sports FIFA 20 Stay and Play Cup to wydarzenie dedykowane fanom futbolu, którzy nie mogą doczekać się powrotu normalnych rozgrywek. Zostały one oczywiście zawieszone z powodu koronawirusa, a cały harmonogram spotkań ligowych, pucharowych i międzynarodowych uległ przekreśleniu. "Zostań w domu. Grajmy razem" to namiastka emocji na stadionach, a zarazem prowadzona zbiórka na środki do walki z Covid-19. Samo Electronic Arts przekaże milion dolarów na fundusz pomocy Global Giving Coronavirus Relief Fund.

Turniej EA Sports FIFA 20 Stay and Play Cup zostanie rozegrany w systemie pucharowym. Będzie w nim brało udział 20 klubów - pełną listę widzisz na zmieszczonym poniżej tweecie - a rozpocznie się już jutro i potrwa do 19 kwietnia. Każdy klub będzie reprezentować jeden z jego graczy, np. César Azpilicueta w przypadku Chelsy, a Liverpoolu - Alexander Arnold. Transmisje rozgrywek pojawią się na kanale EA Sports FIFA na platformie Twitch.

Zostań w domu. Grajmy razem. Dołącz do nas i oglądaj puchar #stayandplay ???? od 15 kwietnia. ➡️ https://t.co/0Ru223tGhB pic.twitter.com/tc8MJ5p8JX — EA SPORTS Polska (@easportspl) April 10, 2020

Andrew Wilson, szef Electronic Arts, wyjaśnia, że jego firma chce umożliwić milionom fanów futbolu poczucie emocji związanych z piłką nożną podczas pandemii, zaś Simon Thomas, dyrektor handlowy FIFA, zapowiada pojawienie się w kolejnych tygodniach dodatkowych nowości związanych z grą. "Zostań w domu. Grajmy razem" to akcja, do której - zgodnie z nazwą - może dołączyć każdy. Informacje na temat wydarzeń oraz możliwości dla graczy znajdują się na oficjalnym koncie Twitterowym akcji - EA SPORTS FIFA stayandplay.