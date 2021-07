EA ma powody do radości - już nie tylko FIFA 21. F1 2021 ze znakomitym wynikiem sprzedaży

Najnowsza odsłona serii wyścigowej od Codemasters rządzi na listach sprzedaży. Electronic Arts może być zadowolone z zakupu twórców F1.

Kilka miesięcy temu Electronic Arts zdecydowało się na zakup studia Codemasters, a co za tym idzie wszystkich posiadanych przez nie marek. Amerykański producent nie musiał długo czekać na pierwszy sukces i "zwrot" poniesionych kosztów. F1 2021 zbiera nie tylko znakomite recenzje, ale również rewelacyjnie się sprzedaje.

Najnowszy ranking sprzedaży gier w Wielkiej Brytanii, czyli jednego z największych rynków na świecie, dobitnie pokazuje, że EA nie musi już polegać tylko na serii FIFA. F1 2021 wspięło się w minionym tygodniu na szczyt listy najchętniej kupowanych przez Brytyjczyków gier w wersjach pudełkowych. Co ciekawe, tuż po premierze tytułu najnowsza gra wyścigowa od Codemasters zajęła "zaledwie" drugie miejsce w rankingu. Electronic Arts może mieć powody do dumy bowiem na miejscu czwartym uplasowała się "nieśmiertelna" FIFA 21. Dla amerykańskiego producenta to z pewnością znakomity prognostyk na drugą połowę roku. Szczególnie, że już za kilka miesięcy zadebiutują długo wyczekiwane produkcje - Battlefield 2042 oraz FIFA 22.

Pierwsza dziesiątka najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii prezentuje się następująco:

F1 2021 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Ratchet & Clank: Rift Apart FIFA 21 Mario Kart 8 Deluxe Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Animal Crossing: New Horizons Minecraft (na Nintendo Switch) Grand Theft Auto V Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

