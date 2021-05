EA zrewolucjonizuje system battle pass?

Electronic Arts opatentowało właśnie nowy system „battle pass”. Popularne w grach online rozwiązanie ma pozwolić graczom na samodzielny wybór otrzymywanych nagród.

Wygląda na to, że EA stara się zmienić tradycyjnie wykorzystywany system battle pass. Najnowszy pomysł Elektroników umożliwi graczom dużo większą swobodę w wyborze nagród w porównaniu do obecnie istniejącego systemu.

Przepustki bojowe nie są niczym nowym i zapewne każdy fan takich tytułów jak Fortnite, Apex Legends, czy Call of Duty: Warzone wie jak one działają. Ich głównym zadaniem jest danie graczom szansy na powolne osiąganie celów i zdobywanie nagród. Z reguły jednak są to głównie elementy kosmetyczne, punkty doświadczenia oraz, w rzadkich przypadkach, elementy ekwipunku. W większości tego typu rozwiązań gracze muszą jednak przebyć długą drogę, aby zdobyć faktycznie przydatne nagrody.

Najnowszy system Electronic Arts o nazwie „Seasonal Reward Distribution System” opatentowany został 13 maja. Od standardowego modelu battle pass odróżnia go jednak to, że otwiera on więcej niż jedną ścieżkę odblokowania różnych nagród. Serwis Gamerant dotarł także do schematów działania tego systemu. Widzimy na nim w jaki sposób gracze mogą wybierać spośród dostępnych ścieżek i nagród. Dodatkowym elementem tego patentu jest także system Złotej Przepustki (Gold Pass), który oferuje dodatkowe nagrody za niewielką opłatą.

Zaproponowany przez EA system battle pass nie jest rewolucją, jednak z pewnością możemy tutaj mówić o dużej zmianie i próbie wyjścia naprzeciw oczekiwaniom graczy. Od teraz będą oni dysponowali większą wolnością wyboru i da im to kolejny powód do grania w ulubione tytuły. Nie wiemy jeszcze kiedy możemy spodziewać się oficjalnych informacji ze strony EA i debiutu nowego systemu. Czy zostanie on włączony do najnowszej części serii Battlefield, która ma wyjść jeszcze w tym roku?

